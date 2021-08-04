OnePlus зробила заяву щодо смартфона Nord 2, який вибухнув у сумці жительки Індії

Другого серпня в мережі з'явилась інформація про вибух смартфона OnePlus Nord 2 у користувачки з Бенгалуру, Індія. Компанія швидко зв'язалась із постраждалою стороною, проте спочатку утримувалась від коментарів щодо інциденту. Але тепер зробила заяву.

Як заявили представники OnePlus, її пріоритетом є здоров'я та безпека клієнтів. Тому як тільки стало відомо про вибух смартфона, вони негайно розпочали розслідування.

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Що каже компанія

Згідно з даними, вибух щойно купленого пристрою стався через "зовнішні фактори", а не через виробничий брак або проблеми з якістю деталей. OnePlus стверджує, що її продукти перед появою на ринку проходять ретельну перевірку та контроль якості.

OnePlus Nord 2 вибухнув у сумці / Фото LetsGoDigital

Нашим головним пріоритетом є здоров'я та безпека наших клієнтів. Ми зв'язалися із зацікавленим користувачем відразу після того, як дізналися про цей інцидент, і почали ретельне внутрішнє розслідування. Результати показують, що пошкодження цього пристрою було викликане окремим випадком, пов'язаним із зовнішніми факторами, а не будь-якою виробничою проблемою чи проблемою з продуктом. Однак ми залишаємося в тісному контакті з цим користувачем і запропонували нашу підтримку, щоб вирішити проблему. Ми хотіли б запевнити наших клієнтів, що наші продукти проходять ретельні випробування на якість та безпеку, в тому числі на різні рівні тиску і випробування на удар, щоб гарантувати, що вони відповідають галузевим стандартам і є безпечними у використанні,

– коментують представники OnePlus.

, кілька днів тому у Twitter чоловік постраждалої Анкур Шарма розповів про те, що під час велосипедної прогулянки у його дружини в сумці вибухнув смартфон OnePlus Nord 2. Загоряння почалося з акумулятора. Апарат не підлягає ремонту, оскільки зазнав значних пошкоджень корпусу.

Які конкретно "зовнішні фактори" має на увазі компанія, не уточнюється. Можливо, власники смартфона якимось чином втручалися у його корпус.