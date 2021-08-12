OnePlus випустить розумні годинники Watch у стилі Гаррі Поттера

12 серпня 2021 , 08:03
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Джерело:

GSM Arena

Компанія OnePlus раніше уже випускала спеціальні версії своїх пристроїв, оформлені у стилі відомих франшиз. Однією з останніх колаборацій стала комп'ютерна гра Cyberpunk 2077. Тепер черга дійшла до однієї з найбільш популярних серій книг та фільмів – Гаррі Поттера.

Годинник готовий до виходу. Чекати залишилось недовго, а в Індії він почне продаватися вже найближчими тижнями. Перші чутки про нього з'явилися близько трьох місяців тому. 

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Що відомо про колаборацію

Як пише джерело, виробник надасть шість ексклюзивних циферблатів із зображеннями школи Гоґвортс, її герба, а також чотирьох факультетів – Ґрифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов та Слизерин.


OnePlus Watch Harry Potter Edition / Фото gsmarena

Також новий окрас отримає корпус пристрою. Невідомо, чи буде ремінець стилізований відповідним чином, як це було, наприклад, з версією Cyberpunk 2077.

Апаратне забезпечення залишиться таким же, як у стандартної моделі.

  • Годинник OnePlus Watch продається з 1,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм роздільною здатністю 454x454 пікселя.
  • Він має датчик частоти серцевих скорочень, 1 гігабайт оперативної пам'яті та 4 гігабайти флеш-пам'яті.
  • За живлення відповідає акумулятор ємністю 402 mAh.
  • Цього достатньо для 14 днів роботи без підзарядки за умови вимкненого GPS.
  • Присутня також швидка зарядка.
  • Присутній захист від пилу і вологи (5 ATM і IP68).

Ціна новинки поки невідома.

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Автор: Олександр Гайдамашко