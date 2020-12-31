Раніше було чимало чуток про перший розумний годинник від OnePlus. Однак свіжі витоки кажуть, що "вбивця флагманів" працює ще й над своїм першим фітнес-браслетом.

Пристрій буде середнього або бюджетного класу і стане одним з головних конкурентів популярного нині Xiaomi Mi Band 5, повідомляє PocketNow.

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Що відомо про трекер

Майбутня новинка отримає екран OLED, захист від пороху та вологи, а також великий акумулятор (точна ємність невідома).

Щодо інших характеристик, а також його форм-фактора, то про це інсайдери поки мовчать.

Найбільш ймовірно, що першими новинку побачать жителі Індії, адже у цій країні OnePlus має традиційно сильні позиції.

На місцевому китайському ринку OnePlus Band буде конкурувати з девайсами від Xiaomi і Realme, тобто у сегменті недорогих пристроїв. При цьому для преміум-сегменту OnePlus випустить розумний годинник.

Ціна

За чутками, вартість новинки не перевищить 40 доларів (1130 гривень). Анонс фітнес-трекера очікують за кілька тижнів до презентації моделей OnePlus 9. Нове покоління смартфонів, нагадаємо, має вийти у березні. Тож презентація фітнес-браслета, ймовірно, відбудеться у лютому.