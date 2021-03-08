Компанія OnePlus оголосила про стратегічну співпрацю з компанією Hasselblad. Ця співпраця допоможе поліпшити можливості камер смартфонів китайського виробника. Першим смартфоном з камерою Hasselblad стане OnePlus 9.

В OnePlus також заявили, що за останні 3 роки вклала понад 150 мільйонів доларів в розробку мобільних технологій обробки зображень. Цікаво Samsung розробила нову технологію для покращення камери смартфонів Що ще анонсувала OnePlus OnePlus анонсувала 4 технології обробки зображень, зокрема надширококутну матричну камеру з кутом огляду 140 градусів, об'єктив довільної форми, нову систему автофокусу і датчик IMX789.



Надширококутна камера складається з двох ширококутних камер і трикутної призми. Дві камери роблять знімки одночасно, після чого виходить єдине зображення без спотворень.

Надширококутна камера складається з двох ширококутних камер і трикутної призми. Дві камери роблять знімки одночасно, після чого виходить єдине зображення без спотворень. Нова система автофокусу за швидкістю, каже виробник, наближена до людського ока – швидкість скоротили до 1 мс, що в 5-10 разів швидше, ніж у сучасних камерах. Камера з такою системою може швидко фокусуватися навіть під час тремтіння.

Також OnePlus представила технологію лінз довільної форми. У звичайних сферичних лінз спотворення досягають 10-20%. Нова технологія може знизити спотворення до незначного 1%.

Анонсували і датчик зображення Sony IMX789, який називають найдорожчим датчиком в історії. Він підтримує відеозйомку HDR в 4K при 120 к / с. Велика площа сенсора дозволяє отримати більшу кількість світла і поліпшити якість зображення.