Варто зазначити, що смартфони OnePlus 6 і 6T високо цінуються спільнотою фанатів. Пристрої були випущені з різницею у шість місяців у 2018 році та мали чимало схожих компонентів. Основний чіпсет Qualcomm Snapdragon 845 та від 6 до 12 ГБ оперативної пам'яті – спільні риси обох пристроїв.

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OnePlus 6 поставлявся з встановленим Android Oreo, а пізніше того ж року OnePlus 6T підвищив версію програмного забезпечення до Android 9 Pie. В рамках трирічного зобов'язання OnePlus щодо оновлення програмного забезпечення смартфони отримали офіційні оновлення до Android 11 та OxygenOS 11.

Про завершення підтримки компанія повідомила у відповідній гілці офіційного форуму OnePlus h/t CachysBlog. Новина не стала шоком для фанатів, оскільки офіційна підтримка девайсів добігала кінця і надій на її продовження було вкрай мало.

Разом з тим нещодавно обидва смартфони отримали своє останнє оновлення до версії OxygenOS 11.1.2.2 де є виправлення безпеки від грудня 2021 року.

Що робити власникам OnePlus 6/6T

З цього моменту, якщо ви маєте намір далі використовувати OnePlus 6 або 6T протягом 2022 року і далі, вам доведеться змиритися з потенційними вразливостями безпеки кількість яких збільшуватиметься, оскільки оновлень безпеки більше не буде.

Альтернативним варіантом є оновлення до кастомної прошивки, на щастя, для OnePlus 6 і 6T є кілька сторонніх прошивок, які можуть допомогти заповнити прогалину у підтримці програмного забезпечення, яка от LineageOS. Спільнота поціновувачів саме цих смартфонів настільки активна, що зараз навіть можна встановити стороннє ПЗ на базі Android 12.

В іншому випадку краще оновитися до більш актуального пристрою. Покупка нового смартфона – це завжди приємний та неповторний досвід.

До речі, якщо все-таки вирішите купувати новий смартфон, маємо для вас кілька корисних порад. Наприклад, тут ви дізнаєтеся про додатки, які краще встановити на смартфон одразу після покупки.