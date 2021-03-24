OnePlus представила свій перший розумний годинник

Компанія OnePlus провела велику презентацію. Разом із анонсом нової флагманської лінійки смартфонів OnePlus 9 виробник показав і свій перший розумний годинник OnePlus Watch.

Новинка отримала круглий дизайн корпусу, який виконаний з нержавіючої сталі 316L із захистом від вологи IP68.

Характеристики OnePlus Watch

Годинник отримав 1,39-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 454×454 пікселів. Для управління використовується сенсорний екран і дві кнопки на правому боці корпусу.

OnePlus Watch отримав гігабайт оперативної і 4 ГБ внутрішньої пам'яті, та має вбудований мікрофон і динамік. У пристрої використали модулі Wi-Fi, Bluetooth (BT5.0, BLE / BR / EDR) і GPS, при цьому немає 4G-модуля, тому виконувати дзвінки можна лише зі смартфоном.

На одному заряді новинка може пропрацювати до тижня, а в режимі енергозбереження – до 2 тижнів.

OnePlus Watch отримав стильний дизайн / Фото The Verge

Новинка підтримує 110 різних видів тренувань, при цьому вміє самостійно визначати початок і кінець тренування. Під час тренування можна слухати музику з внутрішньої пам'яті девайса за допомогою бездротових навушників.

OnePlus Watch побудований на власній програмній платформі типу RTOS (Real-Time Operating System). При цьому годинник може підключатися до будь-яких Android-смартфонів (Android 6.0 і вище). Версія для iOS має з'явитися пізніше.

Як раніше повідомляли джерела, годинник можна використовувати як пульт дистанційного керування для телевізорів OnePlus TV.

Ціна

OnePlus Watch надійде в продаж з 14 квітня з цінником у 159 доларів (4 900 гривень).