Пристрій отримав восьми ядерний процесор Snapdragon 888 з графічним прискорювачем Adreno 660. Обсяг оперативної пам'яті LPDDR5 RAM може становити 8 або 12 Гбайт. Інтегрований флеш-накопичувач UFS 3.1 розрахований на зберігання 128 або 256 Гбайт інформації.

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Чим нас здивує екран

Пристрій обладнали екраном FHD+ Fluid AMOLED Samsung E4 з діагоналлю 6,62 дюйма. Ця панель має роздільну здатність 1080×2400 точок, частота оновлення – 120 Гц. Також він отримав підтримку HDR10+ і пікову яскравість 1300 кд/м2.



Характеристики екрану OnePlus 9RT / Фото MYdrivers

В область екрану інтегрований сканер відбитків пальців, а в невеликому отворі у лівому верхньому кутку розташовується 16-мегапіксельна селфі камера.

Потрійна тильна камера увібрала в себе 50-мегапіксельний блок з датчиком Sony IMX766 і оптичною стабілізацією, 16-мегапіксельний модуль з ширококутною оптикою (123 градуси) і 2-мегапіксельний макромодуль.



Камера OnePlus 9RT / Фото MYdrivers

Оснащення включає стереофонічні динаміки, контролери Wi-Fi 6 802.11ax 2X2 MIMO і Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, чіп NFC. Живлення апарат отримує від батареї на 4500 мА·год з підтримкою 65-ватної підзарядки Warp Charge.

Ціна й дата продажів

У продаж новинка надійде за ціною від 510 до 590 доларів залежно від обсягу пам'яті. Старт продажів, як ми вже зазначали, починається 19 жовтня.