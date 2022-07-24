У квітні цього року OnePlus анонсувала навушники Nord Buds, які стали найдоступнішим продуктом компанії такого типу. Вони отримали 12,4-мм динамічними титановими драйверами, контролером Bluetooth 5.2 і сенсорними панелями керування. Ціна при цьому становить 35 доларів.

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Ще дешевше

Модель Nord Buds CE, що готується до виходу стане ще дешевшою. За чутками, новинка може коштувати приблизно 25 доларів. Офіційна презентація відбудеться 1 серпня.

Про технічні характеристики гаджета поки що відомо небагато. Опубліковані раніше зображення натякають на підтримку технології швидкого заряджання. Навушники мають конструкцію із досить довгою "ніжкою". За неофіційними даними, буде реалізовано підтримку Bluetooth 5.2, а також захист від вологи та пилу. Новинка надійде на ринок як мінімум у двох варіантах кольорового виконання:

Moonlight White (білий)

та Misty Grey (сірий).



Найдешевші навушники OnePlus отримають цікаві характеристики / Фото OnePlus

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Варто також додати, що 3 серпня компанія OnePlus запланувала анонс флагманського смартфона OnePlus 10T. Апарат отримає процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 6,7" дисплей LTPO 2.0 E4 AMOLED з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц, 32-Мп фронтальну камеру та потрійну тильну камеру (50 + 16 + 2 Мп).