OnePlus називає останнє повідомлення про вибух її смартфона наклепом: як йде розслідування

Нещодавно ми розповідали історію адвоката Ґарава Ґулаті, чий OnePlus Nord 2 вибухнув, коли він знаходився на роботі. Внаслідок інциденту чоловік отримав травми та опіки. Виробник ґаджета почав озслідування, однак тепер називає повідомлення брехнею.

В одному зі своїх наступних твітів пан Ґулаті опублікував фотографії документа, отриманого від індійського офісу компанії. У ньому, зокрема, міститься вимога про "припинення протиправних дій", а сама заява про вибух називається принизливим наклепом. Річ у тім, що на підтвердження своїх слів власник смартфона не надав жодних доказів, про які просила OnePlus.

Що думає компанія OnePlus

Як відомо, смартфон був заряджений приблизно на 90 відсотків і до вибуху практично не використовувався.

Ґулаті публікував також фото скриншот рахунку з Amazon, де він купив смартфон.

З даних видно, що пристрій був замовлений 23 серпня.

Таким чином йому було всього два тижні.

Раніше компанія заявляла, що на фото нібито можна розгледіти сліди зовнішнього втручання у корпус смартфона. В умовах відсутності будь-яких доказів з боку власника смартфона, компанія збирається "слідувати належним юридичним процедурам, щоб вирішити питання".

Ґарав Ґулаті також в окремому твіті заявив, що отримав повідомлення від Mobitech Creation Pvt. Ltd., яка, за її ж словами, займається маркетингом та продажем смартфонів One Plus в Індії. Організація нібито також вимагає видалення всіх твітів, зроблених після інциденту.