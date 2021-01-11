Компанія OnePlus офіційно представила свій перший фітнес-трекер. Як і прогнозувалось, OnePlus Band отримав чимало характеристик, які мають популярні фітнес-трекери, тож його вже називають конкурентом Xiaomi Mi Band 5 (найпопулярніший фітнес-браслет у світі).

Як і девайс від Xiaomi, OnePlus Band поєднав чимало корисних функцій та доступну ціну, повідомляє FoneArena.

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Чим цікавий OnePlus Band

Новинка оснащена сенсорним екраном AMOLED діагоналлю 1,1 дюйма та роздільною здатністю 126x294 пікселів. OnePlus Band може синхронізуватись з пристроями на базі Android 6.0 і вище. Підтримка iOS з'явиться найближчим часом.

На екран пристрою можна виводити сповіщення, годинник, погоду. Також через девайс можна керувати музикою, камерою на смартфоні тощо.

Фітнес-трекер OnePlus Band / Фото fonearena.com

OnePlus Band відстежує пульс в режимі 24/7 за допомогою оптичного датчика. Вміє девайс і моніторити насиченість крові киснем (SpO2) та відстежувати якість і тривалість сну.

Акумулятор отримав ємність 110 мАг , що забезпечує до 14 днів автономної роботи.

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Ціна

OnePlus Band надійде у продаж із цінником 34 долари (970 гривень). Продаж новинки стартує 12 січня.