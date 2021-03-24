Офіційно презентували нового вбивцю флагманів OnePlus 9

Компанія OnePlus презентувала флагманську лінійку смартфонів OnePlus 9. Вона представлена в двох версіях – стандартна та Pro-версія.

Обидві версії побудовані на топовому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 888, оснащені подвійними стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos і отримали оновлений вібромотор для зворотного зв'язку.

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Характеристики OnePlus 9 та OnePlus 9 Pro

Базова модель OnePlus 9 отримала компактніший розмір з діагоналлю на 6,55 дюймів.

Старша модель OnePlus 9 Pro отримала поліпшений 6,7-дюймовий LPTO-дисплей формату 1440p з частотою оновлення до 120 Гц.

В основній камері OnePlus 9 Pro використали' сенсор Sony IMX789 з пікселями 1,12 μm і роздільною здатністю 48 мегапікселів. Надширококутна камера отримала сенсор IMX766. В обидвох версіях є також монохромний сенсор на 2 Мп та 16-мегапіксельні фронтальні камери. При цьому у Pro-версії є додатковий 8 Мп телеоб'єктив.

Смартфони OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro/ Фото tech.onliner.by

З програмного боку в смартфонах реалізований додатковий режим Hasselblad Pro Mode, в якому користувачеві пропонують додаткові налаштування при зйомці. Також обидва смартфони можуть знімати 8К-відео при 30 fps, а 9 Pro – 4K-відео при 120 fps.

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