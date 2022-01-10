На території Оману польські науковці з Польського центру середземноморської археології проводили дослідження. По завершенню польових робіт були представлені результати: численні артефакти, побудовані тисячі років тому башти та свідчення плавлення міді. Серед цього всього була виявлена й зовсім цінна та незвична знахідка – давня настільна гра, віком близько 4 тисячі років.

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Стародавня гра, виявлена на місці розкопів / Фото Polish Centre of Mediterranean Archaeology

Детальніше про знахідку

Археологічні розкопи проводилися у L-подібній долині, яка затиснута між пагорбами. У давнину, приблизно у 2 500 – 2 000 роках до нашої ери, у долині вирувало життя. Саме тому археологи концентрують там свої сили, адже у цій локації можна відшукати цінні археологічні знахідки. Так, наприклад, було отримані свідчення того, що поселення долини займалися плавленням міді та торгівлею цінним металом. Записи про це зустрічають у месопотамських літописах.

Та, ймовірно, найцікавішою знахідкою сезону стала настільна гра, віком близько 4 тисяч років. Її знайшли в одній з кімнат башти, яку розкопали допитливі археологи. Дошка для гри зроблена з каміння й має на поверхні вирізані лунки та поля. Подібні знахідки раніше робили на території Індії, у Межиріччі, та навіть на узбережжі Середземного моря. Це свідчить, що 4 тисячі років тому такі ігри були досить популярними. Щоправда, які саме були правила у настільній грі з Оману, поки невідомо.