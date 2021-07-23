Дудл-ігри на острові Чемпіонів: Google по-особливому відзначив відкриття Олімпіади в Токіо

Олімпійські ігри в Токіо офіційно стартують 23 липня. На честь їх відкриття Google підготувала св'ятковий дудл. Однак цього разу пошуковик не обмежився звичайним малюнком чи анімацією, а створив повноцінну гру з трофеями та квестами – Дудл-ігри на острові Чемпіонів.

Проходження повної гри може зайняти чимало часу. На щастя початкова сторінка Google запам'ятовує ваш прогрес і ви можете продовжити з того ж місця де закінчили. Крім того, ви можете приєднатися до однієї з чотирьох команд та допомогти їй вийти у лідери світового рейтингу.

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Чим цікава гра від Google

Під час гри на острові Чемпіонів ми переймаємо на себе керування активним кошеням на ймення Щасливець, яке припливло на острів по трофеї. Нам доведеться взяти участь у таких дисциплінах, як:

катання на скейтборді;

теніс;

стрільба з лука;

реґбі;

марафонський біг;

плавання;

та скелелазання.

Варто зазначити, що ігровий світ густо населений і на шляху до перемог нам зустрічатимуться інші жителі острова, а деякі з них навіть доручатимуть нам завдання не пов'язані з основним сюжетом, як от принести гілля для місцевого скульптора, відшукати тенісну ракетку чи увімкнути гарячу воду, постачання якої припинине в одному з районів міст.



У грі реалізовано кілька локацій з різним оточенням / Скриншот

Дехто навіть міг би сказати, що ігрові квести у цьому дудлі цікавіші ніж у нещодавній Cyberpunk 2077. Але одне можна сказати точно, багів тут точно менше. Принаймні ми не натрапили на жоден, поки здобували один переможний сувій за іншим (аналог золотих медалей).



Сувої за перемогу в іграх / Скриншот

Відзначимо, що графічна частина справді вражає. Гру виконано у піксельному стилі, все симпатичне та зроблене на совість, а сюжетні вставки з повноцінними малюнками у стилі японських аніме милують око кожного разу, коли з'являються на екрані.



Дудл-ігри на острові Переможців красива та цікава гра / Скриншот

Як зіграти в Дудл-ігри на острові Чемпіонів

Аби взяти участь в дудл-іграх потрібно перейти на головну сторінку пошуковика Google та натиснути на змінений логотип.



Натисніть на зображення та зіграйте в дудл-ігри / Скриншот