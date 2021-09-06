Окуляри доповненої реальності від Apple не зможуть працювати самостійно

Якщо й існує якийсь ґаджет від Apple, якого користувачі чекають більше ніж новий iPhone, то це AR/VR окуляри, чутки про які ходять вже давно. Однак, схоже, що перший подібний пристрій від Apple не можна буде назвати революційним, адже він не зможе працювати самостійно, через низку технологічних обмежень.

Як повідомляє The Information, компанія вже замовила малопотужні мікросхеми для збірки перших партій ґаджетів. Окуляри з підтримкою доповненої і віртуальної реальностей працюватимуть за прикладом перших поколінь розумних годинників Apple Watch – при підключенні до iPhone, iPad або Mac.

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Що відомо про розробку окулярів доповненої реальності Apple

Інсайдери стверджують, що Apple завершила роботу над новими мікросхемами ще торік. Розробник створив систему на кристалі і два інших спеціалізованих чіпи.

ще торік. Розробник створив систему на кристалі і два інших спеціалізованих чіпи. Основна конструкція процесорів завершена і готова до перших випробувань, а постачальники чекають сигналу для запуску виробництва .

. За словами людей, близьких до виробничих підрядників Apple, жодна із зібраних мікросхем не здатна виконувати складні обчислення і, тим більше запускати VR і AR-додатки.

і, тим більше запускати VR і AR-додатки. Водночас чіпи підтримують всі актуальні покоління бездротового зв'язку, а значить обробкою даних займеться інший ґаджет з екосистеми компанії.

з екосистеми компанії. Попри низький рівень продуктивності, нові процесори будуть виготовлятися за актуальним на сьогодні 5-нм техпроцесом .

. Окуляри отримають центральний і графічний процесор для базових завдань. Основні ресурси цих мікросхем будуть направлені на обробку та передачу зображень з камери гарнітури по бездротовому зв'язку.

для базових завдань. Основні ресурси цих мікросхем будуть направлені на обробку та передачу зображень з камери гарнітури по бездротовому зв'язку. У минулих витоках зазначалося, що Apple використовує дисплеї "надвисокої роздільної здатності" – можливо, близько 8K на кожне око.

Коли Apple випустить свої окуляри доповненої реальності

Згідно з ранніми витоками, AR/VR-окуляри Apple будуть протестовані і готові до релізу не раніше 2022 року. При цьому сама компанія може перенести випуск перспективного рішення і на більш пізній термін – провідні аналітики сходяться на думці, що окуляри будуть представлені у 2023 році.

Пристрій першого покоління буде орієнтуватися на розробників та ентузіастів, а його вартість складе близько 3 тисяч доларів.

Варто зазначити, що інформація про окуляри доповненої реальності ґрунтується лише на чутках та витоках, жодних більш-менш перевірених даних про цей ґаджет досі немає.

Деякі інсайдери галузі також впевнені, що Apple паралельно працює відразу над двома гарнітурами з підтримкою доповненої реальності.