Як повідомляє The Information, компанія вже замовила малопотужні мікросхеми для збірки перших партій ґаджетів. Окуляри з підтримкою доповненої і віртуальної реальностей працюватимуть за прикладом перших поколінь розумних годинників Apple Watch – при підключенні до iPhone, iPad або Mac.

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Що відомо про розробку окулярів доповненої реальності Apple

Інсайдери стверджують, що Apple завершила роботу над новими мікросхемами ще торік. Розробник створив систему на кристалі і два інших спеціалізованих чіпи.

ще торік. Розробник створив систему на кристалі і два інших спеціалізованих чіпи. Основна конструкція процесорів завершена і готова до перших випробувань, а постачальники чекають сигналу для запуску виробництва .

. За словами людей, близьких до виробничих підрядників Apple, жодна із зібраних мікросхем не здатна виконувати складні обчислення і, тим більше запускати VR і AR-додатки.

і, тим більше запускати VR і AR-додатки. Водночас чіпи підтримують всі актуальні покоління бездротового зв'язку, а значить обробкою даних займеться інший ґаджет з екосистеми компанії.

з екосистеми компанії. Попри низький рівень продуктивності, нові процесори будуть виготовлятися за актуальним на сьогодні 5-нм техпроцесом .

. Окуляри отримають центральний і графічний процесор для базових завдань. Основні ресурси цих мікросхем будуть направлені на обробку та передачу зображень з камери гарнітури по бездротовому зв'язку.

для базових завдань. Основні ресурси цих мікросхем будуть направлені на обробку та передачу зображень з камери гарнітури по бездротовому зв'язку. У минулих витоках зазначалося, що Apple використовує дисплеї "надвисокої роздільної здатності" – можливо, близько 8K на кожне око.

Коли Apple випустить свої окуляри доповненої реальності

Згідно з ранніми витоками, AR/VR-окуляри Apple будуть протестовані і готові до релізу не раніше 2022 року. При цьому сама компанія може перенести випуск перспективного рішення і на більш пізній термін – провідні аналітики сходяться на думці, що окуляри будуть представлені у 2023 році.

Пристрій першого покоління буде орієнтуватися на розробників та ентузіастів, а його вартість складе близько 3 тисяч доларів.

Варто зазначити, що інформація про окуляри доповненої реальності ґрунтується лише на чутках та витоках, жодних більш-менш перевірених даних про цей ґаджет досі немає.

Деякі інсайдери галузі також впевнені, що Apple паралельно працює відразу над двома гарнітурами з підтримкою доповненої реальності.