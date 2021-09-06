Як повідомляє The Information, компанія вже замовила малопотужні мікросхеми для збірки перших партій ґаджетів. Окуляри з підтримкою доповненої і віртуальної реальностей працюватимуть за прикладом перших поколінь розумних годинників Apple Watch – при підключенні до iPhone, iPad або Mac.
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Що відомо про розробку окулярів доповненої реальності Apple
- Інсайдери стверджують, що Apple завершила роботу над новими мікросхемами ще торік. Розробник створив систему на кристалі і два інших спеціалізованих чіпи.
- Основна конструкція процесорів завершена і готова до перших випробувань, а постачальники чекають сигналу для запуску виробництва.
- За словами людей, близьких до виробничих підрядників Apple, жодна із зібраних мікросхем не здатна виконувати складні обчислення і, тим більше запускати VR і AR-додатки.
- Водночас чіпи підтримують всі актуальні покоління бездротового зв'язку, а значить обробкою даних займеться інший ґаджет з екосистеми компанії.
- Попри низький рівень продуктивності, нові процесори будуть виготовлятися за актуальним на сьогодні 5-нм техпроцесом.
- Окуляри отримають центральний і графічний процесор для базових завдань. Основні ресурси цих мікросхем будуть направлені на обробку та передачу зображень з камери гарнітури по бездротовому зв'язку.
- У минулих витоках зазначалося, що Apple використовує дисплеї "надвисокої роздільної здатності" – можливо, близько 8K на кожне око.
Коли Apple випустить свої окуляри доповненої реальності
Згідно з ранніми витоками, AR/VR-окуляри Apple будуть протестовані і готові до релізу не раніше 2022 року. При цьому сама компанія може перенести випуск перспективного рішення і на більш пізній термін – провідні аналітики сходяться на думці, що окуляри будуть представлені у 2023 році.
Пристрій першого покоління буде орієнтуватися на розробників та ентузіастів, а його вартість складе близько 3 тисяч доларів.
Деякі інсайдери галузі також впевнені, що Apple паралельно працює відразу над двома гарнітурами з підтримкою доповненої реальності.
- Перша – це пристрій, про який йдеться у витоку The Information. Система буде конкурувати з VR-гарнітурами інших компаній, такими як Oculus Quest 2 і HTC Vive (дуже малоймовірно, що це так).
- А друга – це AR-окуляри Apple Glass для споживчого ринку, які з'являться трохи пізніше. Apple Glass будуть помітно дешевшими, меншими та легшими, а їх функціонал можна буде порівнянний з Apple Watch (найбільш імовірний варіант пристрою).