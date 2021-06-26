TCL продаватиме окуляри з дисплеями замість скла, які підключаються до смартфона

Китайський продавець електроніки TCL вже з липня запропонує жителям Австралії новий портативний пристрій, що підключається до смартфону. Компанія тестувала концепцію окулярів з дисплеями замість скла протягом декількох років, а на початку року представила розробку на онлайн-виставці CES.

Свій новий проєкт TCL назвала NxtWear G. Компанія наголошує, що у нинішній конфігурації пристрій не є окулярами віртуальної або доповненої реальності. Швидше, це додатковий дисплей смартфона або ноутбука, з двома екранами Micro OLED на 1080 пікселів, які створюють для користувача враження, що він дивиться на екран з діагоналлю 140 дюймів.

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Як працює NxtWear G

Ґаджет можна підключити до телефону, планшету або ноутбука, у яких є USB-C DisplayPort – сюди відносяться останні "макбуки", iPad Pro або Samsung S21. Після з'єднання перед очима постає екран зі співвідношенням сторін 16:9. Окуляри разом з кабелем важать 130 грамів. В оправу вбудовані стереодинаміки, хоча TCL рекомендує використовувати бездротові навушники.

Крім окулярів компанія анонсувала нову функцію загального доступу до екрану робочого столу, яку розробила для своїх смартфонів. Вона називається Multi-Screen Collaboration і працює поки тільки з телефоном TCL 20 Pro 5G.

Фотографії дисплея NxtWear G

Фото: TCL

Користувачі отримують можливість ділитися файлами та повідомленнями у бездротовому режимі, якщо у них встановлена ​​Windows 10. Також можна показувати фотографії через телевізор TCL. У такому випадку телефон служить сенсорною панеллю, яка керує рухом курсору по екрану.

До речі, ціна новинки складе 680 доларів, що приблизно дорівнює 18 600 гривень.