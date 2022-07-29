Оксфордські вчені не виявили впливу відеоігор на психічне здоров'я

Дослідники з Оксфордського університету оцінили вплив ігрового досвіду на психічне здоров'я геймерів. Всупереч поширеній версії про шкоду ігор для людини, вчені не знайшли доказів цієї теорії.

Команда оцінила короткостроковий (протягом двох тижнів) вплив відеоігор на психічне благополуччя геймерів залежно від кількості годин, проведених у грі. Автори залучили до трьох хвиль опитування 38 935 англомовних гравців з Австралії, Канади, Індії, Ірландії, Нової Зеландії, Південної Африки, Великої Британії та США.

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Результати

В анкеті учасникам пропонували оцінити своє психічне благополуччя і порівняти його з кількістю часу, проведеного за іграми в попередні два тижні.

Одночасно з цим видавці семи відеоігор (Animal Crossing: New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizon 4, Gran Turismo Sport, Outriders і The Crew 2) за згодою гравців надали дослідникам анонімні дані про ігрову активність учасників опитування.

Результати аналізу отриманих даних показали, що побоювання багатьох батьків і політиків все ж можуть бути необгрунтованими: час, проведений за відеоіграми протягом розглянутих двох тижнів, чинив дуже обмежений вплив на самопочуття і психічне благополуччя геймерів . Крім того, суб'єктивне самопочуття практично не впливало на час, проведений за грою.

. Крім того, суб'єктивне самопочуття практично не впливало на час, проведений за грою. На основі опитування автори створили модель, яка показала, що при збільшенні щоденного ігрового часу на одну годину вплив на самопочуття гравців буде занадто малим, щоб бути суб'єктивно помітним.

Таким чином показали, що ігри не чинять ні негативного, ні позитивного впливу на психіку та емоційний стан гравців.

Вчені зазначають, що навіть якщо припустити, що негативні ефекти накопичуються з плином часу (що називають нереалістичним), гравці помітять значну різницю лише через чотири місяці подібного ігрового режиму. Помітного впливу на психічне здоров'я можна домогтися і значно швидше, але лише додавши до наявного ігрового часу ще як мінімум 10 годин на день – розкіш, яка мало кому доступна.

Варто зазначити, що вчені з Оксфорда не єдині, хто досліджує це питання. Раніше в наукових журналах неодноразово з'являлися публікації, які показували позитивний вплив ігор на емоційний стан гравців, їхні когнітивні здібності, реакції, координацію та інше. Учені з Австралії та Китаю навіть встановили, що ігри здатні збільшити обсяг сірої речовини та зв'язки між нейронними мережами в певних областях мозку.