Охорона майбутнього: прокачені робособаки від Boston Dynamics патрулюватимуть дата-центри

Компанія Novva Data Centers спільно зі студентами Університету Біргама Янга створили роботизованого охоронця з фотографічною пам'яттю і загостреною чутливістю до температури оточення. Нове рішення створене для обслуговування дата-центрів на базі робособак, що випускаються Boston Dynamics.

Як працюватимуть робособаки-охоронці

Роботи отримали назву WIRE (Wes 'Industrious Robot Employee). Вони виконують роботи з комплексного забезпечення охорони приміщень, займаючись моніторингом температури оточення. Також роботи здатні перевіряти, чи усі присутні в дата-центрі люди мають право в ньому перебувати.

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Тих людей, яких робот впізнає, він вітає по імені. Зустрічаючи незнайомців, він активує сповіщення на центральний командний пункт, реєструє місце розташування людини і робить її знімок.

На що здатні прокачені робопси WIRE

Робособаки можуть виконувати різноманітні місії відповідно до заздалегідь заданих або випадкови сценаріїв патрулювання й поведінки.

Якщо робот зареєструє норми температури, які виходять за межі допустимих, він повідомляє про подію в центральний пункт управління. Дані, що надходять від роботів, компанія використовує для збору статистики й поліпшення температурних умов, які особливо важливі для дата-центрів.

Якщо з якоїсь причини робот втрачає зв'язок з центром, він автоматично лягає або сідає, чекаючи відновлення сигналу.

У разі падіння робособака самостійно встає і відновлює рівновагу.

Як повинен виглядати справді захищений дата-центр

За словами глави Novaa Веса Свенсона, схема використання роботів з часом буде еволюціонувати. У майбутньому кінцівки собак дозволять відкривати двері, переносити вантажі й виконувати інші завдання, доступні людям.

Компанія Novaa планує застосувати до чотирьох собак WIRE для патрулювання дата-центру в штаті Юта. Novva Data Centers надає тут сервіси для місцевих, національних та міжнародних клієнтів. Наразі роботи працюють тільки у приміщеннях, але в майбутньому планується розширити зону патрулювання на весь кампус компанії.

Додатково в дата-центрі використовується автоматизований дрон, оснащений камерою з роздільною здатністю 4К, інфрачервоними датчиками і системою нічного бачення – він здатний виконувати різні завдання як удень, так і вночі.

Зокрема, дрон здатний:

розпізнавати автомобілі;

"теплові сигнатури" людей;

витоки повітря;

та температурні аномалії.

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Пристрій літає по заздалегідь заданих маршрутах. За словами глави компанії, в майбутньому служба безпеки планує забезпечити координацію дій робота (роботів) і безпілотника.