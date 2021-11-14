Оголошено про розробку нової багаторазової ракети

Багаторазові космічні системи довгий час намагалися впровадити у галузі. Частково ця ідея втілилася у програмі Space Shuttle, але справжній розквіт настав з появою на ринку запусків ракети Falcon 9 та космічного корабля Dragon. Після цього багаторазовими системами зацікавилися всі.

На ринку почали з'являтися все нові компанії, які пропонували новий підхід до освоєння космосу, використовуючи багаторазові чи просто дешеві системи. Та повністю втілити ідею вдалося лише SpaceX, усі інші поки на шляху до цього. Стало відомо що до "багаторазового тренду" доєдналася й Південна Корея.

Читайте за темою Корея вперше запускає першу повністю вітчизняну ракету у космос

Корейська багаторазова ракета

Оголошено, що розробкою займеться KARI – Корейський інститут аерокосмічних досліджень. Цікаво, що у запиті бюджету на 2022 рік не зазначалося про фінансування цього проєкту. Тому цілком можливо, що ідея прийшла зовсім нещодавно. Ніяких деталей по проєкту поки немає: не названі ні чіткі терміни, ні практично жодні деталі щодо майбутньої ракети. Відомо лише, що буде використана "група 100-тонних (мається на увазі тяга двигунів, а не їхня вага, – 24 канал) двигунів на рідкому паливі".

Про задум оголосив член Демократичної партії, яка зараз знаходиться при владі у Південній Кореї.

Починаючи з наступного року (з 2022 – 24 канал), почнеться розробка високоефективної багаторазової ракети зі 100-тонними тяговими двигунами на рідкому паливі. Наявність такого високопродуктивного ракетного двигуна необхідна для успішного виконання місій із запуску місячного посадкового модуля до 2030 року та самостійного створення Корейської системи позиціювання до 2035 року,

– мовиться у заяві політика.

На основі сказаного можна зробити висновок, що ракету-носій мають ввести в експлуатацію приблизно у 2028 – 2029 роках. Також відомо, що наступні "два роки" мають проводити тестування заявлених двигунів, на що виділили 10,2 мільйона доларів.

Слід зазначити, що така заява досить смілива для Південної Кореї, яка поки не має навіть "звичайної" одноразової ракети для запуску власних супутників на орбіту. 21 жовтня 2021 року відбувся перший запуск вітчизняної ракети-носія Nuri, який завершився фактичною невдачею – через некоректну роботу третього ступеня макет корисного навантаження не був виведений на орбіту.