Редакція Техно 24 отримала змогу випробувати модель смарт-годинника Amazfit GTR 3 в рамках сценарію щоденного користування протягом тривалого терміну. Ми уважно вивчили усі особливості цього пристрою та готові поділитися його перевагами та недоліками

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Комплектація

Щодо комплектації, очікувано, нічого особливого. Стандартна коробка з таким же стандартним набором:

Смарт-годинник Amazfit GTR 3;

Магнітна провідна зарядка;

Набір з інструкції та листівки про правила експлуатації.

Як бачите, все доволі скромненько, однак смарт-годинника не вирізняються широкою комплектацією, тому все важливе для роботи тут є.



Годинник Amazfit GTR 3 / Фото 24 каналу

Опис на коробці обіцяє нам:

150 спортивних режимів;

тривалу автономність;

моніторинг життєвих показників.

Але про це детальніше згодом. На перший погляд, також нічого особливого. Загалом все красиво та інформативно.

Характеристики

Технічні характеристики Amazfit GTR 3 Екран: AMOLED-екран 1,39”

AMOLED-екран 1,39” Батарея: 450 мАг

450 мАг Циферблати: Понад 150

Понад 150 Автономність: до 21 днів

до 21 днів Корпус: Алюмінієвий сплав

Алюмінієвий сплав Операційна система: Zepp OS

Zepp OS Корпус: 45 мм

45 мм Спортивні режим: 150 режимів

150 режимів Роздільна здатність: 454Х454

454Х454 Водонепроникність: 5 атм

Дизайн

Одразу варто наголосити, що саме дизайн пристрою є його найголовнішою фішкою. Годинник виглядає красиво, а кругла форма підкреслює класичний дизайн. Матеріали та збірка не в останню чергу роблять годинник елегантним та якісним ґаджетом.

Корпус годинника виготовлений з алюмінію та міцного скла, яке захищене від подряпин, сколів, випадкових пошкоджень і це не просто маркетингові лозунги, на практиці це справді працює. За кілька місяців експлуатації у найбільш різноманітних умовах на корпусі чи скла годинника не з'явилося жодної подряпини.



Годинник отримав класичний круглий дизайн / Фото 24 каналу

Сам корпус великий – діаметр дорівнює 45 мм, товщина теж пристойна. Водночас годинник красиво виглядає як на тонких зап'ястях, так і на масивній руці активного відвідувача спортзалу.

На звороті корпусу розмістилися датчики для вимірювання показників та два контакти для магнітної зарядки. Вона, до речі, дуже просто та легко кріпиться до задньої сторони і щільно тримається.

Елементи керування

На корпусі можна знайти дві невеликі кнопки у вигляді коліщаток. Одне з них навіть має функцію тактильного відгуку під час прокручування, що відчувається доволі комфортно. Верхня кнопка (та, що коліщатко, яке вібрує) ребриста, а нижня гладка.

Верхня потрібна, щоб увімкнути годинник, переходити в основне меню, а якщо крутити її, інформація на екрані почне прокручуватися.

Нижня кнопка потрібна для переходу до меню спортивних режимів. Також ви можете запрограмувати її довільним чином, наприклад, для доступу до календаря.



Кнопки для керування годинником / Фото 24 каналу

Екран

Екран досить великий та яскравий, вся інформація на ньому відображається у повному розмірі. Важливим моментом є те, що на екрані чудово читається інформація на вулиці при яскравому світлі: дивитися на нього можна під різними кутами, і навіть на мінімальній яскравості світла достатньо, щоби побачити, що на ньому все, що потрібно.



Екран яскравий та чіткий / Фото 24 каналу

У додатку Zepp (про нього ми поговоримо трошки нижче) є магазин з низкою циферблатів на будь-який смак. Крім того, існує можливість створити власний циферблат (по суті, все, що потрібно, це вибрати фонове зображення та вигляд годинника).

Ремінець

Стандартний ремінець, який йде у комплекті із годинником – силіконовий. Він зручний, достатньо м'який та виготовлений з якісного матеріалу. За бажання його можна поміняти на будь-який інший.

Підключення та налаштування

До смартфону годинник підключається через спеціальний додаток ZEPP. Тут потрібно буде зареєструвати акаунт та внести інформацію про себе. Додаток допомагає зручно та швидко налаштувати годинник прямо на смартфоні.

Важливо! Деякі функції та налаштування доступні виключно з додатка.

У програмі є кілька основних вкладок:

Домашня сторінка,

Здоров'я,

Профіль.

На домашній сторінці коротко зазначена інформація про важливі показники здоров'я, а у вкладці "Здоров'я" вони представлені детальніше.

У профілі всі налаштування годинника:

повідомлення,

завдання,

циферблати та інше.



Додаток ZEPP для годинників Amazfit / Фото 24 каналу

Загалом додаток доволі простий у користуванні, ви можете легко розібратися в ньому та швидко налаштувати годинник. Тут можна перевірити актуальну версію програмного забезпечення та оновити його.

Amazfit GTR 3 можна підключити як до смартфонів на Android, так і пристроїв на iOS, відбувається це однаково швидко.

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Функції годинника

Годинник володіє чималим набором функцій та налаштувань. Він має спеціальне меню швидких дій, яке діє за принципом аналогічного меню в телефоні. Просто змахуєте пальцем по екрану зверху в низ і розгортається меню функцій, де ви можете знайти наступні:

ліхтарик,

режим театру,

календар,

налаштування годинника,

яскравість екрана,

інформація про заряд батареї.

Інтерфейс годинника

Додатково у верху цієї панелі розташований індикатор приєднання годинника до смартфона: синій індикатор – годинник під'єднано, червоний – від'єднано.



Панель швидких функцій / Фото 24 каналу

Аналогічний свайп знизу вверх по екрану годинника відкриває меню сповіщень. Тут відображаються повідомлення з месенджерів, додатків та інші повідомлення, які ви можете налаштувати з додатку ZEPP.



Меню сповіщень / Фото 24 каналу

Повідомлення видно чітко. В загальному списку сповіщень вони скорочені, однак, якщо натиснути на окреме сповіщення, то відкривається його повний текст – можна прочитати навіть дуже довге повідомлення з Телеграма чи іншого месенджера.

Можна переглянути весь список і видалити відразу всі сповіщення, щоб очистити екран; можна кожне відкривати окремо. Єдиний мінус – не всі смайли відтворюються, деякі відображаються у вигляді символів або ж квадратиків.

Важливо! Суттєвим недоліком старих версій ПЗ годинника є те, що він може зависнути, якщо на нього приходить багато сповіщень з різних додатків. Годинник у такому випадку може навіть перезавантажитися. В останніх оновлення цю проблему, схоже, вирішили, оскільки аналогічної проблеми більше не спостерігається.

Якщо гортати вправо, будуть відкриватися основні показники здоров'я, такі, як пульс, сон, калорії, рівень кисню у кроків. Свайп вліво відкриває показники прогнозу погоди, які можна переглянути детальніше.



Свайпи в різні сторони відкривають інформаційні картки / Фото 24 каналу

Якщо натиснути на верхню кнопку – відкриваються різноманітні додаткові функції серед яких є і калькулятор календар, будильник, керування музикою та інше. До речі, останній пункт цього меню під назвою "Інше", відкриває доступ до ще ширшого меню функцій, серед яких компас, барометр, секундомір та чимало іншого.



Меню годинника з різноманітними програмами / Фото 24 каналу

Натиснувши на нижню кнопку, ви потрапите до меню з режимами тренувань. Всі вони поділені на категорії, всередині кожної категорії можна вибрати потрібне заняття. Наприклад, якщо ви виберете категорію біг, годинник запропонує вам кілька варіантів.

Кожен із показників можна вивчити докладніше. Для цього просто натисніть на потрібний і почніть гортати вниз – всі структуровані дані.

З додаткових функцій – управління затвором камери (тільки знімає, регулювати камеру або включити її не можна), музичним плеєром, дихальна гімнастика, таймер та підтримка голосового помічника і команд, для цього між двома кнопками годинника є мікрофон.

Важливі мінуси у функціоналі смарт-годинника

Відповідати на повідомлення неможливо.

Вхідний виклик можна лише скинути, відповідати через нього теж не вийде.

Функція керування затвором камери працює не завжди коректно. Іноді вона просто відмовляється реагувати на натискання, в інших випадках вона показує, що фото зроблене, а насправді не відбувається нічого.

Автономність

Виробник обіцяє до 21 дня роботи. Такий сценарій цілком імовірний у випадку, якщо ви користуватиметеся мінімумом функцій пристрою. Фактично ж при активному використанні він працює 15 – 17 днів. Якщо ж активувати голосовий помічник, функцію автоматичного увімкнення екрана при повороті зап'ястя та режим Always on display, то автономність падає до 11 – 13 днів.



Годинник та зарядка / Фото 24 канал

Швидкість зарядки доволі стандартна і займає в середньому дві години на те, щоб зарядити ґаджет від 0 до 100%.

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Висновок та враження

Продовження лінійки у вигляді Amazfit GTR 3 однозначно є гідним. За вийнятком кількох особливостей керування пристроєм та вищезазначених мінусів ґаджет є дуже функціональним і здатним забезпечити усі потреби.

Однозначною перевагою є дизайн та широкий функціонал пристрою. Екран великий та яскравий, вся інформація легко вміщується на ньому, а прочитати її можна навіть за яскравого прямого світла. У короткому підсумку годинник справляється зі своїми завданнями дуже добре.

Ціна на Amazfit GTR 3 в Україні коливається від 4500 до 5000 гривень. З таким цінником це чудовий вибір як для себе, так і на подарунок.