Огляд новинки від американської компанії Loki: похідний будинок для пікапа

Компанія Loki показала новий підхід до відпочинку на природі. Там вважають, що він має бути комфортним. А тому потрібно створити модульний будиночок, який можна встановити прямо на вашому пікапі. Детальніше читайте на Техно 24.

З таким гаджетом для автомобіля можна з комфортом провести час на дикій природі. Не важливо, куди саме поїде турист: на рибалку, на полювання, просто подивитися на зорі за містом чи зайнятися альпінізмом – модульний кемпер Loki Basecamp Falcon підійде для будь-яких цілей. Автомобільна інновація підійде для більшості пікапів, включаючи Toyota Tacoma, Ford Ranger, Ford F-Series, Rivian R1T. Закріпити Loki Basecamp Falcon можна буде і на новинках сучасного автопрому: Ford F-150 Lightning та Tesla Cybertruck.

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Презентація кемпера Loki Basecamp: дивитись відео онлайн

Огляд інновації від компанії Loki

Щоб зробити Basecamp Falcon більш гнучким і придатним для спортсменів на відкритому повітрі, Loki зробив позаду кемпера великі дверцята, які дозволять завантажувати громіздкі речі. Якщо ж це не потрібно буде робити, то в центрі великих дверцят будуть маленькі.

Всередині знаходиться душ, який перед використанням потрібно буде витягнути зі спеціальної ніші. Так само слід буде зробити й з унітазом.



Задні дверцята та душ / Фото New Atlas

Всередині Basecamp Falcon гарно обмебльований. М'який диван знаходиться вздовж правого борта. У протилежному від входу кінці кемперу знаходиться ліжко. Зліва розташована маленька кухня.

Не забули в модулі прилаштувати й стіл, який висовується зі спеціальної ніші. У компанії Loki стверджують, що меблі можна буде витягнути з кемпера для використання на вулиці.

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Всередині Basecamp Falcon / Фото New Atlas

У стандартній версії Basecamp Falcon буде встановлюватися кондиціонер, обігрівач та бойлер для нагріву води.

Щоб живити усі принади мобільного будинку електрикою на даху будуть розташовуватися сонячні панелі, потужністю 360 Ват. Також на даху буде знаходитися багажне відділення.



На даху знаходяться сонячні панелі / Фото New Atlas

Кемпер можна буде легко від'єднати від автомобіля, щоб використовувати як стаціонарне укриття. В такій ситуації сонячні панелі стають ще актуальнішими та дозволять живити будинок без підключення до акумулятора пікапа.

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Яка ціна Basecamp Falcon

Новинка буде коштувати 135 тисяч доларів. Поставки планують почати у 2022 році.

Деякі експерти вважають, що така висока вартість не виправдана, адже за меншу суму можна придбати Tesla Model X у базовій комплектації.