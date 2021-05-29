Нещодавно представлені публіці Huawei FreeBuds 4i поєднують у собі якість, потужність, автономність, продуманий дизайн та відмінну систему шумозаглушення. І все це – за приємною ціною. Розповідаємо про 5 причин, чому це найкращий вибір на ринку.

Цікаво Huawei серед лідерів: компанія звітує про діяльність в Україні та рекордні прибутки

Причина перша купити Huawei FreeBuds 4i: ємнісна батарея з 10-годинним безперервним відтворенням

Усі, хто коли-небудь користувався бездротовими навушниками, погодяться, що це значно зручніше, ніж постійно плутатися з дротами. Однак заради комфорту доводиться чимось жертвувати: такі ґаджети потрібно регулярно заряджати. Тому при їх покупці варто звернути особливу увагу на час автономної роботи.

Саме ця характеристика робить Huawei FreeBuds 4i особливими та вигідно вирізняє серед конкурентів. Батарея нових навушників володіє високою щільністю енергії, що збільшує термін служби, одночасно зменшуючи фізичні розміри.

Коли систему шумозаглушення вимкнено, Huawei FreeBuds 4i пропонує 10 годин безперервного відтворення музики або 6,5 годин голосового виклику.

Разом із зарядним чохлом він може забезпечити 22 години відтворення музики або 14 годин голосового виклику.

Крім того, провідна в галузі технологія швидкої зарядки забезпечує 4 години задоволення від звуку всього за 10 хвилин заряджання. Вам не потрібно буде хвилюватися через рівень заряду батареї.

Причина друга: класичний дизайн і висока якість

Huawei FreeBuds 4i, доступні у двох колірних варіантах: білому та чорному. Стрижень навушників має дизайн без краю для приємного та плавного зовнішнього вигляду.

Овальний чохол для зарядки, натхненний чорними піщаними пляжами Ісландії, гладкий спереду, тоді як пласка спинка дозволяє стійко лежати на поверхнях.

Разом з тим Huawei FreeBuds можуть похвалитися низькою вагою: під час занять спортом, наприклад бігом, з чохлом та самими навушниками не виникне жодного дискомфорту.

Huawei FreeBuds 4i поставляються з трьома розмірами м'яких силіконових амбушур для вух, щоб кожен міг обрати комфортний варіант для більш зручного носіння.

Причина третя: Підтримка ефективного шумозаглушення

Аспект, який, безумовно, робить Huawei FreeBuds 4i унікальним у своїй ціновій категорії, – це ефективна система шумозаглушення. Ми вже детально розповідали, як працює ця технологія. Навушники використовують мікрофони для виявлення навколишнього шуму і спеціальні програмні алгоритми, щоб створювати інвертовані акустичні хвилі для його придушення.

Система Huawei FreeBuds 4i буде корисна у найрізноманітніших сценаріях, таких як торгові центри, громадський транспорт, галасливі кафе й офіси і, безумовно, у повсякденному житті.

Причина четверта: чіткі дзвінки без зовнішніх відволікань

Без сумніву, Huawei FreeBuds 4i – одна з найцікавіших моделей для голосових дзвінків. Вбудовані мікрофони добре справляються з уловлюванням голосу навіть під час руху і чітко його передають. Крім того, система шумозаглушення дозволяє зосередити увагу на розмові, усунувши зовнішні подразники.

Щоб звести до мінімуму перешкоди навколишнього шуму під час дзвінків, Huawei FreeBuds 4i використовує технологію перевернутої звукової хвилі у поєднанні з двома зовнішніми мікрофонами для точного вловлювання звуку. Таким чином, обидві сторони можуть насолоджуватися кришталево чистими, високоякісними дзвінками.

Причина п'ята: легке спілкування з режимом прозорості

І нарешті, серед особливих функцій Huawei FreeBuds 4i є режим прозорості. Коли він увімкнений, навушники використовують мікрофони, щоб вловлювати навколишні звуки, що дуже зручно, наприклад, під час розмов чи коли необхідно чути шум автомобілів, які наближаються.

За допомогою довгого натискання на корпусі користувачі можуть легко перемикатися з режиму шумозаглушення в режим прозорості. Вам більше не потрібно виймати навушники з вух, щоб почути співрозмовника. Це дозволяє бути в курсі навколишніх звуків, а також легше спілкуватися з людьми.

Висновок

Придбати Huawei FreeBuds 4i можна вже зараз. Якщо ви й досі обираєте найкращий для себе варіант, зверніть увагу саме на цю модель – вона поєднала в собі найкращі технології та дизайн із приємною ціною. До кінця червня українці можуть придбати Huawei FreeBuds 4i за акційною пропозицією – 1999 гривень, а звичайна їхня вартість становить 2 399 гривень.