Огляд бездротових навушників Xround Aero True: те, що потрібно геймеру

Бездротові навушники мають як переваги, так і недоліки. До останнього пункту можна включити іноді погану звукоізоляцію, недостатньою якість звуку та переривання сигналу. Компанія Xround пропонує свої навушники Aero True, які вона позиціонує як геймерські. Що собою являє цей ґаджет?

Безпровідні навушники Xround Aero True вийшли на ринок з цікавим набором функцій, який містить в собі ігровий режим з малою затримкою сигналу, тривимірну обробку об'ємного звуку, функцію ефективного шумопоглинання, два мікрофони та профілі еквалайзера, які користувач може підлаштувати під свої смаки. Фактична ціна ґаджету – 100 доларів, та зараз діє знижка й навушники можна придбати за ціною 75 доларів. Чи варті вони цих грошей?

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Презентація бездротових навушників Xround Aero True: дивитись відео онлайн

Детальніше про новаторські навушники

Першочергово, що впадає в око – це доволі незвичний стиль ґаджету. Різкі форми немов покликані донести, що ціль навушників – ґеймінг. Та, хоча естетична складова є важливою, навушники слід обирати за технічними характеристиками.

Вага одного навушника складає 4,2 грама.

Кейс разом з навушниками важить 45,8 грама.

Час автономної роботи – 6 годин безперервного використання.

Разом з кейсом час роботи збільшується до 24 годин з перервами на заряджання.

Оглядачі техніки відмічають, що сам кейс не надто зручний. На ньому відсутні зручні тактильні функції, що не заважає швидко відкрити його.

Також до комплекту входять змінні насадки:

Три силіконові пари Spinfit різних розмірів;

Три пари "звуконепроникних насадок", які забезпечать кращу звукоізоляцію та шумопоглинання.

Окрім того, на сайті Xround можна придбати Memory Foam – насадки з "ефектом пам'яті". Їхня ціна складає 12,99 долара.

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Комплект насадок для навушників / Фото Xround

Навушники під'єднуються до телефона завдяки Bluetooth 5.0. Це дозволяє забезпечити безперебійне з'єднання на дистанції понад 10 метрів.

Також Aero True мають високий ступінь водонепроникності – IP54. Тому користувач може не перейматися з приводу дощу.

Ґаджети мають сенсорні панелі управління:

Справа – управління гучністю.

Зліва – перемикання треків.

Призначення сенсорних клавіш можна змінити завдяки додатку Xround MyTune. Окрім того, додаток дозволить налаштувати еквалайзер.

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Навушники для геймінгу

Щоб забезпечити мінімальну затримку звуку під час гри на комп'ютері, доведеться придбати ще один ґаджет Xround – XT01 Bluetooth Transmitter. Цей передавач, вартістю 50 доларів, забезпечить мінімальну затримку сигналу між навушниками та комп'ютером, яка складатиме 54 мілісекунди. Для порівняння затримка сигналу у навушників Airpods складає 181 мілісекунду.

Також під час гри можна увімкнути функцію об'ємного 3D-звуку, яка має назву XRound Reality Lite. Ця функція відмінює усі налаштування еквалайзеру. Оглядачі відмітили, що звук завдяки XRound Reality Lite дуже добрий, адже тепер чути кожну складову пісні та зручніше грати в ігри. Проте звучання може занадто різким.

Слід зазначити, що кожен навушник має два мікрофони. Та не дивлячись на це фонові шуми все одно відчутні при розмові.

Я б сказав, що це працює досить добре, але все ж це не так добре, як просто піднести телефон до лиця,

– говорить про використання навушників при розмові оглядач техніки Лоз Блейн.



Навушники Xround Aero True / Фото Xround

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