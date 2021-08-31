Офіційно: перша українська місія на Місяць стартує у 2022 році

В рамках конференції компанії Spacebit, яка пройшла 30 серпня, оголосили про першу українську місію на Місяць. Здійснить її сама компанія Spacebit разом із американськими та українськими партнерами. Її запланували на 2022 рік. Вже відома сума, в яку обійдеться проєкт.

В рамках місії збираються доставити на супутник техніку для проведення наукових досліджень. Мова про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро “Південне”, Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

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Що відомо

Серед спікерів заходу були:

Павло Танасюк – засновник та генеральний директор Spacebit;

Михайло Лев – заступник міністра економіки України;

Дмитро Наталуха – народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Юрій Сорочинський – генеральний директор компанії Nemiroff;

Валерія Заболотна – ректорка DTEK Academy;

Андрій Бродський – генеральний директор ТОВ "ТитанЕра";

Максим Дегтярьов – головний конструктор, КБ "Південне"

Українській стороні місія обійдеться у 1,5 мільйона доларів. Проте ці гроші, як очікується, окупляться у вигляді відродження ролі України як космічної держави на міжнародній арені, давши поштовх для розвитку вітчизняних космічних проєктів.

Крім того, як заявив Дмитро Наталуха, згідно з прогнозами до 2040 року загальносвітовий прибуток від космічної діяльності сягне одного трильйона доларів. Україна має всі шанси стати однією з країн, яка цей прибуток розділить.

Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць,

– додає Павло Танасюк.

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