В рамках місії збираються доставити на супутник техніку для проведення наукових досліджень. Мова про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро “Південне”, Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.
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Що відомо
Серед спікерів заходу були:
- Павло Танасюк – засновник та генеральний директор Spacebit;
- Михайло Лев – заступник міністра економіки України;
- Дмитро Наталуха – народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань економічного розвитку;
- Юрій Сорочинський – генеральний директор компанії Nemiroff;
- Валерія Заболотна – ректорка DTEK Academy;
- Андрій Бродський – генеральний директор ТОВ "ТитанЕра";
- Максим Дегтярьов – головний конструктор, КБ "Південне"
Українській стороні місія обійдеться у 1,5 мільйона доларів. Проте ці гроші, як очікується, окупляться у вигляді відродження ролі України як космічної держави на міжнародній арені, давши поштовх для розвитку вітчизняних космічних проєктів.
Крім того, як заявив Дмитро Наталуха, згідно з прогнозами до 2040 року загальносвітовий прибуток від космічної діяльності сягне одного трильйона доларів. Україна має всі шанси стати однією з країн, яка цей прибуток розділить.
Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць,
– додає Павло Танасюк.
Дивіться повний запис конференції "Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць": відео