В рамках місії збираються доставити на супутник техніку для проведення наукових досліджень. Мова про камери та радіаційні сенсори, що будуть виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро “Південне”, Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством Екотест та ТитанЕра.

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Що відомо

Серед спікерів заходу були:

Павло Танасюк – засновник та генеральний директор Spacebit;

Михайло Лев – заступник міністра економіки України;

Дмитро Наталуха – народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань економічного розвитку;

Юрій Сорочинський – генеральний директор компанії Nemiroff;

Валерія Заболотна – ректорка DTEK Academy;

Андрій Бродський – генеральний директор ТОВ "ТитанЕра";

Максим Дегтярьов – головний конструктор, КБ "Південне"

Українській стороні місія обійдеться у 1,5 мільйона доларів. Проте ці гроші, як очікується, окупляться у вигляді відродження ролі України як космічної держави на міжнародній арені, давши поштовх для розвитку вітчизняних космічних проєктів.

Крім того, як заявив Дмитро Наталуха, згідно з прогнозами до 2040 року загальносвітовий прибуток від космічної діяльності сягне одного трильйона доларів. Україна має всі шанси стати однією з країн, яка цей прибуток розділить.

Про цей проєкт дізнаються у всьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох держав, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць,

– додає Павло Танасюк.

Дивіться повний запис конференції "Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць": відео

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