Xiaomi 12S показали на офіційних фотографіях – презентація смартфона вже скоро

Вже зовсім скоро відбудеться офіційна презентація смартфона Xiaomi 12S. А поки компанія продовжує підігрівати інтерес до пристрою. Так, глава Xiaomi Лей Цзюнь опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo кілька фотографій, які демонструють красу Xiaomi 12S з усіх сторін.

Глава компанії підтвердив, що Xiaomi Mi 12S побудований на базі однокристальної системи Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон буде доступний у чистому білому та інших кольорових варіантах. Також підтверджено, що старша версія отримає 512 ГБ флеш-пам'яті.

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Публікація підтвердила майже всі прогнози інсайдерів. Продемонстрований на знімках апарат виконаний у корпусі з округленими кутами, оснащений загнутим з боків дисплеєм, а також потрійною основною камерою з великим головним сенсором та оптикою Leica. Вгорі по центру екрана добре помітний отвір для фронталки.

Так виглядатиме Xiaomi Mi 12S:

Нагадаємо, що базова версія смартфона буде оснащуватися датчиком зображення Sony IMX707 (1/1,28", OIS) та камерою від Leica. Модифікація Ultra, своєю чергою, отримає більш просунутий сенсор Sony IMX989.

До речі, про Ultra-версію смартфона. Напередодні Лей Цзюнь опублікував приклади фотографій, зроблених на камеру майбутнього флагмана Xiaomi.

Презентація нових смартфонів Xiaomi та інших пристроїв компанії відбудеться