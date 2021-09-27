Одразу двоє авторитетних інсайдерів підтвердили новий дизайн Samsung Galaxy S22 Ultra

Майбутній смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra, за даними інсайдерів, отримає новий дизайн. Інформацію підтвердили OnLeaks і Ice Universe, на рахунку котрих величезна кількість правдивих витоків.

Перші зображення майбутнього флагмана з'являлися й раніше, проте Ice Universe заявив, що вони неточні. Тоді OnLeaks повторно зв'язався зі своїм інформатором і той розповів, що наразі компанія тестує одразу два прототипи з різними варіантами дизайну камери.

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Новий вигляд Galaxy Ultra

"Я припускаю, що Samsung використовує якомога менше площі в області камери, що може заощадити деяку вагу і використати її для SPen, щоб зберегти загальну вагу телефону незмінною на рівні 228 грамів", – написав Ice universe.

Як бачимо на рендерах, різниця між двома варіантами – у просторі між двома блоками камер і датчиків. Під час перших витоків OnLeaks показував смартфон лише зі з'єднаними в один блок камерами.



Перші рендери Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks



Перші рендери Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks



Перші рендери Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото OnLeaks

Samsung Galaxy S22 Ultra: відео

OnLeaks, справжнє ім'я котрого Стів Хеммерстоффер, свого часу першим опублікував точні рендери Samsung Galaxy S21, Huawei P50 Pro, Sony Xperia 1 III, Google Pixel 4 XL та інших смартфонів. Тому й ця інформація, швидше всього, виявиться правдою.

Майбутньому флагману приписують екран AMOLED діагоналлю 6,8 дюйма з "високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення", але точні параметри поки невідомі. Також очікують значне поліпшення параметрів камери – чотири модулі для зйомки, один з яких перископний. Розміри смартфона 163,2x77,9x8,9 міліметра, а з урахуванням виступу камери товщина складе 10,5 міліметра.