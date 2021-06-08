Яку тварину приручили після собаки: дослідження

Тварини – це найкращі друзі, помічники по господарству та, як не крути, наша їжа. Питання, коли сами людина одомашнила різних тварин не дає покою вченим. У новому дослідженню дали відповідь на питання, якою була друга тварина, яку приручила людина.

Собаки, як вважають вчені, стали першими тваринами, яких приручило людство. Сталося це не менше, ніж 14 тисяч років тому. Дослідження, проведені науковцем Кевіном Дейлі та іншими дозволяють стверджувати, що після собак людина одомашнила кіз та овець. Сталося це близько 10 тисяч років тому на території сучасного Ірану.

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Пастух випасає стадо кіз в Ірані / Фото New Scientist

Як вчені дізналися, коли були одомашнені кози

Кевін Дейлі з командою дослідили дві неолітичні стоянки прадавніх людей: Ganj Dareh та Tepe Abdul Hosein на території західного Ірану, в горах Загрос. Обидві стоянки були заселені у проміжку від 8200 до 7600 роками до нашої ери.

На цьому та інших місцях археологічних розкопок дослідники виявляли рештки молодих тварин. Для вчених це свідчить про те, що кіз, ймовірно, тримали в загонах з раннього віку, а не здобували на полюванні.

Також вчені вважають, що одночасно з козами, можливо, людина одомашнила овець. Дейлі передбачає, що вівці та кози передували великій рогатій худобі й свиням, адже вони менші за розміром, тому їх легше утримувати.

Очевидно, що велика рогата худоба набагато більша та небезпечніша,

– ділиться думками Кевін Дейлі.

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Як генетика допомагає дослідникам

В ході розкопок команда дослідників отримала ДНК зі збережених частин кіз: 14 ядерних геномів, а також 32 мітохондріальних геноми, які були успадковані тільки від матерів тварин.

Ці геноми формують два окремих кластери:

Групу кіз, яка має більшу спорідненість із сучасними домашніми козами.

Групу кіз, яка має більшу спорідненість з дикими тваринами.

Це означає, що людина полювала на диких кіз, але в той самий час мала популяцію одомашнених тварин.

Також таке відкриття говорить, що процес одомашнення уже вийшов за рамки утримання диких кіз у неволі. Тварини почали змінюватися на генетичному рівні, поступово перетворюючись на сучасних.