В одному китайському місті станцій 5G більше, ніж у всій Європі

Німецьке видання Business Daily опублікувало статтю, в якій повідомляє, що китайська мережа 5G в Шеньчжені вже налічує понад 46 000 базових станцій. За їх кількістю Шеньчжень випереджає Німеччину в 50 разів.

У Німеччині всього 850 базових станцій 5G. В даний час Китай випереджає не тільки Німеччину, але і всю Європу.

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У чому справа

Німецькі мережеві оператори Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica заявляють, що у них є мережі 5G, які обслуговують мільйони споживачів. Проблема у тому, що вони використовують дешеві оновлення програмного забезпечення, щоб зробити поточну мережу 4G придатною для 5G. Інакше кажучи, вони не використовують автономну мережу 5G, яка насправді є "справжньою 5G".

У підсумку клієнти бачать логотип 5G на своїх смартфонах, але реальна швидкість інтернету практично не змінюється.

Наразі у Шеньчжені найвища щільність базових станцій 5G у світі. Це також перше місто з повним покриттям незалежних мереж п'ятого покоління. Станом на кінець минулого року в Китаї було 718 000 базових станцій 5G, що становить 70 відсотків від загальносвітової кількості. Цього року в країні буде понад мільйон базових станцій.