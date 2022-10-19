Про це йдеться у звіті незалежної компанії Boston Chemical Data Corporation, яка спеціалізується на тестуванні навколишнього середовища.

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Як у школу потрапили радіоактивні відходи

Jana Elementary, школа, про яку мовиться, межує зі струмком Колдуотер-Крік. Вченим та громаді давно відомо, що він забруднений ядерними відходами.

Відходи у струмку походять із залишків проєкту Мангеттенського інженерного округу. Багато об'єктів у цьому районі регулярно піддавалися випробуванням. На жаль, коли Колдуотер-Крік виходить з берегів, частина радіоактивних матеріалів осідає на сусідніх землях, таких як школа,

– розповів CNN автор доповіді Марк Калтофен.

У доповіді зазначається, що радіоактивне забруднення, виявлене у початковій школі, мало високий рівень торію-230, який "випромінює дуже шкідливе альфа-випромінювання". Інші радіоактивні ізотопи, такі як свинець-210, були виявлені у концентрації, яка у 22 рази перевищувала очікуваний радіаційний фон, що є абсолютно неприйнятним, згідно з документом.

Зрозуміло, що радіаційне опромінення та отруєння свинцем є надзвичайно небезпечними для людини, особливо для дітей. Навіть найменша кількість свинцевого отруєня може серйозно вплинути на розвиток дитини, в той час, як радіаційне опромінення значно підвищує ризик розвитку раку, згідно з даними Центрів з контролю і профілактики захворювань.

Громада давно зверталася до уряду щодо цієї проблеми

У грудні, задовго до публікації доповіді, мешканці висловили розчарування датою завершення проєкту з очищення річки, що проводився Інженерним корпусом армії США, який було перенесено на 2038 рік.

Корпус вже ділився висновками про потенційне забруднення річки біля школи на початку цього року, але не зібрав зразки зі шкільної території. Існує також ймовірність, що Корпус "применшив рівень реального забруднення", про це повідомила місцева газета.

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Недовіра членів громади до висновків Корпусу призвела до проведення незалежного розслідування компанією Boston Chemical.

А проте, Корпус наполягає на тому, що його висновки свідчать про безпечність школи. Філіп Мозер, керівник програми Корпусу з ліквідації наслідків аварії в Сент-Луїсі, сказав, що він був "шокований" незалежним звітом.