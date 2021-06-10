Одним з головних хакерів групи Trickbot під ніком "Макс" виявилася 55-річна жінка з Росії

Хакери угруповання Trickbot вкрали десятки мільйонів доларів у американських компаній. Їхнє програмне забезпечення — одне з найпопулярніших серед онлайн-вимагачів. Тепер стало відомо про особу одного з головних учасників злочинної групи. Виявилось, що це 55-річна росіянка.

55-річну Аллу Вітте заарештували у Маямі. Її звинувачують в участі у кіберзлочинному синдикаті Trickbot, шахрайстві і крадіжці даних. Видання Bloomberg називає своїм джерелом федеральну прокуратуру.

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Що відомо про Аллу Вітте

Затримана народилась у Ростові-на-Дону. Отримала вищу освіту в Латвійському університеті в сфері прикладної математики. Працювала менеджеркою з продажу та викладала.

Програмуванням вона зацікавилася у кінці дев'яностих.

Жила в Нідерландах, а після заміжжя у 2007 році переїхала в Суринам.

У 2013 році почала займатися розробкою сайтів. Обговорювала нову кар'єру на російськомовних форумах, давала поради молодим фахівцям.

За даними обвинувачення, у 2018 році Алла Вітте почала працювати з Trickbot. У перший же тиждень вона написала код для відстеження кожного з сотень користувачів, на чиїх пристроях було встановлено шкідливе програмне забезпечення. Після цього підготувала відеоурок по використанню програми.

Через рік жінка також написала код для веб-панелі, яку Trickbot використовує для зберігання "величезної бази даних", вкрадених у жертв.

З моменту першого виявлення Trickbot у 2016 році хакери вкрали, за різними оцінками, від десятків до сотень мільйонів доларів у банків, юридичних фірм, комунальних служб, університетів, місцевих органів влади.

Алла Вітте залишиться під вартою в Клівленді до суду. Влада відмовилася розкрити обставини її арешту, відомо, що вона жила з сім'єю в Суринамі, прибула в Майамі і там була затримана.

Адвокат затриманої не відповів на запитання Bloomberg.