55-річну Аллу Вітте заарештували у Маямі. Її звинувачують в участі у кіберзлочинному синдикаті Trickbot, шахрайстві і крадіжці даних. Видання Bloomberg називає своїм джерелом федеральну прокуратуру.
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Що відомо про Аллу Вітте
- Затримана народилась у Ростові-на-Дону. Отримала вищу освіту в Латвійському університеті в сфері прикладної математики. Працювала менеджеркою з продажу та викладала.
- Програмуванням вона зацікавилася у кінці дев'яностих.
- Жила в Нідерландах, а після заміжжя у 2007 році переїхала в Суринам.
- У 2013 році почала займатися розробкою сайтів. Обговорювала нову кар'єру на російськомовних форумах, давала поради молодим фахівцям.
Через рік жінка також написала код для веб-панелі, яку Trickbot використовує для зберігання "величезної бази даних", вкрадених у жертв.
З моменту першого виявлення Trickbot у 2016 році хакери вкрали, за різними оцінками, від десятків до сотень мільйонів доларів у банків, юридичних фірм, комунальних служб, університетів, місцевих органів влади.
Алла Вітте залишиться під вартою в Клівленді до суду. Влада відмовилася розкрити обставини її арешту, відомо, що вона жила з сім'єю в Суринамі, прибула в Майамі і там була затримана.
Адвокат затриманої не відповів на запитання Bloomberg.