За останніми дослідженнями, мікропластик проник усюди. Його знаходять навіть на вершинах гір і в найглибших закутках людських легень. Неважко здогадатися, що потрапляння чужорідних частинок, які не розкладаються природним шляхом, не обіцяє нічого хорошого для здоров'я.

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Мікропластик скрізь

Пластикові відходи хімічно майже не розкладаються, але поступово фрагментується на дрібні й дуже дрібні частинки й потрапляють в тому числі в систему водопостачання і ґрунт. Якщо такі частинки мають розмір від 0,001 до п'яти міліметрів, це називається мікропластиком. Якщо вони дробляться ще сильніше – до розміру менше 0,001 міліметра, – то називаються вже нанопластиком.



Дрібні частинки пластику під мікроскопом / Фото iStock

Звідки береться мікропластик

Такі невидимі домішки незабаром потрапляють в рибу, фрукти, овочі тощо, а разом з ними — до нас на стіл.

Крім того, якщо людина випиває півтора-два літри води з пластикових пляшок в день, за рік він разом з нею отримує до 90 тисяч мікроскопічних пластикових частинок.

Дослідники медичного університету Відня кажуть, що ті, хто віддають перевагу воді з-під крана, можуть знизити це число до 40 тисяч — в залежності від того, де саме проживають.

Існує й інше важливе джерело мікропластику – косметика і засоби особистої гігієни. Річ у тім, що в більшості випадків виробники (включаючи найвідоміші світові бренди) навмисно додають в продукцію мікроскопічні пластикові кульки, щоб поліпшити її технічні характеристики. Весь цей мікропластик теж проникає в організм людини.

Скільки пластику ми з'їдаємо і чим це загрожує

Згідно з дослідженнями, середньостатистична людина ковтає близько п'яти грамів мікропластику на тиждень. Ця маса еквівалентна одній банківській картці.

Вчені кажуть, що проходження мікропластика через шлунково-кишковий тракт змінює його мікробіом. Це, своєю чергою, викликає порушення метаболізму: ожиріння, діабет і хронічні захворювання печінки. Ці частинки можуть викликати запальні реакції й імунну відповідь, а нанопластик узагалі здатний запускати ланцюжки хімічних реакцій, що викликають рак.

Як із цим боротися

Фахівці пропонують кілька простих порад: