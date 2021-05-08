Лише одна країна викидає парникових газів більше, ніж усі інші розвинуті держави разом

Згідно з останніми даними аналітичної компанії Rhodium Group, підприємства лише однієї країни за один рік викидають в атмосферу більше парникових газів, ніж усі розвинені країни світу разом узяті. Видання Bloomberg розповіло, що це за країна.

У звіті аналітиків вказується, що за підсумком 2019 року обсяги викидів шести видів парникових газів, серед яких вуглекислий газ, метан і оксид азоту, склали в Китаї 14,09 мільярда тонн. Це приблизно на 30 мільйонів тонн більше, ніж сукупний обсяг викидів усіх розвинених країн, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Це робить Китай найбільшим забрудником повітря на планеті.

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Статистика забруднення

На Китай припадає 27 відсотків від усіх загальносвітових викидів забруднюючих речовин.

Частка США в цій статистиці становить 11 відсотків, що ставить країну на друге місце серед тих, хто найбільше забруднює навколишнє середовище.

Індія в цьому списку вперше вийшла на третє місце, обійшовши Європейський союз. На її частку припадає близько 6,6 відсотка від загальносвітових викидів шкідливих речовин.

Водночас на душу населення обсяги викидів у Китаї менші, ніж у США, що не дивно, оскільки Китай є найбільш населеною країною.

Також наголошується, що країни, які сьогодні входять до складу ОЕСР як і раніше є головними винуватцями глобального потепління.