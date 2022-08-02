Подібну технологію перекладу в травні показувала й Google, але наразі неясно, чи ведеться розробка і на якій стадії, чи це лише концепт, тобто певне бачення майбутнього пристрою, який хоче створити компанія. Тут Xiaomi випередила американського технологічного гіганта.

Раніше Xiaomi запатентувала розумні окуляри з медичними функціями

Що відомо про нові окуляри

Як стає зрозуміло з назви, однією з головних рис гаджета стала камера. Окуляри отримали ширококутний датчик на 50 мегапікселів , заради якого до лівого боку корпусу довелося прикріпити масивний і добре помітний блок. Камера може похвалитись електронною стабілізацією зображення, а також перископічним телеоб'єктивом із 5-кратним зумом на 8 мегапікселів.

, заради якого до лівого боку корпусу довелося прикріпити масивний і добре помітний блок. Камера може похвалитись електронною стабілізацією зображення, а також перископічним телеоб'єктивом із 5-кратним зумом на 8 мегапікселів. Окуляри здатні вести відеозйомку – про неї оточуючих попереджає спеціальний світловий індикатор.

Виглядають Mijia Glasses Camera досить дивно – оточуючі легко розпізнають у ґаджеті не звичайні окуляри. Вони масивні завдяки кільком надбудовам. Перед правим оком, наприклад, знаходиться 0,23-дюймовий Micro OLED-дисплеєм від Sony, схожий на аналогічний в окулярах Google, випущених ще у 2013 році. Він винесений назовні в окремий модуль, а не проєктує зображення на самі скельця окулярів.



Mijia Glasses Camera / Фото Mijia

Роздільна здатність екрана невідома, але показник щільності пікселів становить 328 ppi.

За продуктивність пристрою відповідає восьмиядерний процесор Qualcomm.

Об'єм оперативної пам'яті – 3 гігабайти, вбудованої – 32 гігабайти.

Місткість акумулятора гаджета – 1020 міліампер-годин. Його вистачить на 100 хвилин безперервного запису.

Функції

Mijia Glasses Camera дає можливість запускати AR-програми (доповнена реальність).

Також окуляри мають опцію перекладу іноземної мови в текст та виведення на екран користувача. Відбувається це у реальному часі. Можна, наприклад, перекладати написи з англійської на китайську.

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