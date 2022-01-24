Одна флешка – два інтерфейси: Xiaomi випустила накопичувач з одночасною підтримкою USB-A і USB-C

Китайський виробник споживчої електроніки Xiaomi представив новий USB-накопичувач із серії U-disk. Його особливість в одночасній підтримці одразу двох інтерфейсів – Type-A та Type-C.

Новинка пропонує компактний дизайн, більш стабільну роботу і високу продуктивність. Однак ключова її фішка, звісно ж, в здатності підключатись не лише до комп'ютерів, а й до смартфонів.

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Характеристики

Основні компоненти USB-накопичувача Xiaomi з подвійним інтерфейсом використовують передову технологію стиснення UDP.

USB-накопичувач значно зменшився в розмірах і надійно захищений від вологи й пилу.

Корпус складається з цинкового сплаву, який добре запобігає пристрій від перегріву.



USB-накопичувач від Xiaomi із серії U-disk / Фото Xiaomi



​USB-накопичувач від Xiaomi із серії U-disk / Фото Xiaomi

Накопичувач використовує чип TLC з функцією прискорення запису SLC.

Представлений він у двох варіантах: 64 гігабайти та 128 гігабайтів .

. Заявлена підтримка протоколу — SuperSpeed USB 3.2 Gen1 з максимальною швидкістю читання до 150 мегабітів за секунду.

Флешка Xiaomi сумісна зі смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими пристроями, які оснащені інтерфейсами Type-A або Type-C. Новий U-disk підтримує операційні системи Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.6 і вище, Android 4.4 і вище, і має можливість підключення по OTG.



USB-накопичувач від Xiaomi із серії U-disk / Фото Xiaomi



USB-накопичувач від Xiaomi із серії U-disk / Фото Xiaomi

Ціна

Версію флешки на 64 гігабайти оцінили в 99 юанів – приблизно 443 гривні.

Версія на 128 гігабайтів обійдеться у 169 юанів – 756 гривень.

Продажі стартували 21 січня.