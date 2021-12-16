Один загиблий, 20 поранених: Tesla Model 3 потрапила у масштабну аварію

Західні ЗМІ повідомляють про страшну аварію за участю електромобіля Tesla Model 3. Одна людина загинула, ще 20 отримали поранення.

Інцидент трапився в Парижі минулими вихідними. Автомобіль належить місцевій компанії G7 Taxi, що надає послуги перевезення пасажирів. Компанія тимчасово призупинила використання 37 машин Tesla, якими володіє.

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Що сталося

В аварію потрапив таксист, який віз свою сім'ю в ресторан. У той момент він не перебував на роботі.

Перед тим, як врізатися у фургон, автомобіль зупинився на червоний сигнал світлофора, але згодом раптово помчав уперед.

Він збив і потягнув за собою велосипедиста. Згодом той помер.

Машина також наїхала на трьох пішоходів, кілька людей отримали серйозні травми.

Загалом повідомляють про 20 поранених з травмами різного ступеню тяжкості.

Водій спробував зупинити транспортний засіб, наїхавши на навколишні перешкоди та баки для сміття, завдавши ще більше пошкоджень, повідомило джерело в поліції, посилаючись на власну версію подій, свідків і відеоспостереження.

Представник G7 Taxi сказав, що водій намагався загальмувати, але замість цього автомобіль прискорився .

. Компанія Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з автомобілем, який оснащений функцією безпілотного водіння.

Прокуратура Парижа почала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та нанесенні тілесних ушкоджень.

У середу міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі також заявив, що наразі немає доказів того, що аварія була пов'язана з технічною проблемою.

На єдиному відео, яке наразі можна знайти в мережі, видно автомобіль, який на шаленій швидкості проноситься вулицею і вже за кадром, судячи з реакції людей, врізається у людей та фургон.

Невідомо, чи працювала машина в режимі автопілота. Tesla не відповіла каналу CNN на запити про коментар. Наразі компанія збирає детальні дані з датчиків і камер на своїх автомобілях, тому, ймовірно, знає, чи був увімкнений автопілот у момент зіткнення. Заступник генерального директора G7 Taxi Ян Рікордел теж не повідомляє ЗМІ цю інформацію, а лише цитує понеділкову заяву Tesla, що "первинне розслідування виключило технічну несправність."

, це вже не перше повідомлення про раптове прискорення автомобіля Tesla, коли водій насправді намагається загальмувати. Раніше про такий випадок повідомляв власник знищеної Tesla Model Y у Китаї. Він стверджує, що автомобіль не тільки сам прискорився, а й не реагував на педаль гальма.