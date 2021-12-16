Інцидент трапився в Парижі минулими вихідними. Автомобіль належить місцевій компанії G7 Taxi, що надає послуги перевезення пасажирів. Компанія тимчасово призупинила використання 37 машин Tesla, якими володіє.

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Що сталося

В аварію потрапив таксист, який віз свою сім'ю в ресторан. У той момент він не перебував на роботі.

Перед тим, як врізатися у фургон, автомобіль зупинився на червоний сигнал світлофора, але згодом раптово помчав уперед.

Він збив і потягнув за собою велосипедиста. Згодом той помер.

Машина також наїхала на трьох пішоходів, кілька людей отримали серйозні травми.

Загалом повідомляють про 20 поранених з травмами різного ступеню тяжкості.

Водій спробував зупинити транспортний засіб, наїхавши на навколишні перешкоди та баки для сміття, завдавши ще більше пошкоджень, повідомило джерело в поліції, посилаючись на власну версію подій, свідків і відеоспостереження.

Представник G7 Taxi сказав, що водій намагався загальмувати, але замість цього автомобіль прискорився .

. Компанія Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з автомобілем, який оснащений функцією безпілотного водіння.

Прокуратура Парижа почала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та нанесенні тілесних ушкоджень.

У середу міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі також заявив, що наразі немає доказів того, що аварія була пов'язана з технічною проблемою.

На єдиному відео, яке наразі можна знайти в мережі, видно автомобіль, який на шаленій швидкості проноситься вулицею і вже за кадром, судячи з реакції людей, врізається у людей та фургон.

Невідомо, чи працювала машина в режимі автопілота. Tesla не відповіла каналу CNN на запити про коментар. Наразі компанія збирає детальні дані з датчиків і камер на своїх автомобілях, тому, ймовірно, знає, чи був увімкнений автопілот у момент зіткнення. Заступник генерального директора G7 Taxi Ян Рікордел теж не повідомляє ЗМІ цю інформацію, а лише цитує понеділкову заяву Tesla, що "первинне розслідування виключило технічну несправність."

До речі, це вже не перше повідомлення про раптове прискорення автомобіля Tesla, коли водій насправді намагається загальмувати. Раніше про такий випадок повідомляв власник знищеної Tesla Model Y у Китаї. Він стверджує, що автомобіль не тільки сам прискорився, а й не реагував на педаль гальма.