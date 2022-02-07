Один виявлений хребець розповідає про історію міграцію людини з Африки

Зародившись на теренах Африки, людство в результаті підкорило увесь світ. Почалося це завоювання мільйони років тому. А знайдений в Ізраїлі хребець з хребта давньої людини розповідає про це.

Людина сучасного типу намагалася покинути Африку багато разів. Ймовірно, остаточно "вирватися" вдалося близько 70 тисяч років тому. Та ще до Homo sapiens наші пращури прагнули покинути Африканський континент. Що цікаво, їм це вдалося. А знахідка частини хребта одного з таких "мігрантів" на узбережжі біблійної річки Йордан розповідає нам про події, що відбулися 1,5 мільйона років тому.

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Стоянка Убейдія, де виявили хребець; чорні й червоні позначки – локації палеоантропологічних знахідок плейстоцену / Фото Scientific Reports

Що розповідає нам хребець давньої людини

Ймовірно, еволюція людини почалася в Африці близько шести мільйонів років тому. Близько двох мільйонів років тому давні люди почали мігрувати з Африки та поширюватися по всій Євразії. Убейдія в долині річки Йордан, що є другим найстарішим археологічним пам'ятником за межами Африки, ймовірно, була розташована на шляху "з Африки у Євразію". Саме там виявили хребець, якому півтора мільйона років.

В Убейдії також виявили багато кісток давніх тварин, більшість з яких на території сучасного Ізраїлю не зустрічається: шаблезубі кішки, мамонти, буйволи, бабуїни, бегемоти, жирафи, ягуари та інші.

Головне, що допоміг дізнатися хребець з Ізраїлю – це те, що давні люди розселялися з Африки хвилями. Такий висновок був зроблений завдяки знахідці у Грузії: там виявили залишки гомініна, віком близько 1,8 мільйона років. Він отримав назву Homo georgicus, Людина грузинська. Знахідка хребця, віком 1,5 мільйона років, в Ізраїлі доводить, що відбулося щонайменше дві хвилі міграції.

Цікаво те, що Людина грузинська сильно відрізнялася від людини, залишки якої виявили в Убейдії. Науковці дослідили хребець й вирішили, що він належав дитині, віком 6 – 12 років. Якби ця дитина досягнула повноліття, то її ріст складав би 180 сантиметрів – така висота збігається з висотою інших давніх людей, що жили тоді у Східній Африці. А от Homo georgicus були значно нижчими – до 165 сантиметрів.

Таким чином, говорять вчені, ми спостерігаємо, що кожна хвиля міграції могла ставати причиною утворення окремого виду людей – "паралельного людства". Пізніше це призведе до появи неандертальців, денисівців, гобітів з острова Флорес та інших.