Один з творців Ethereum допомагав режиму Кім Чен Ина: йому загрожує в'язниця

Вірджил Гріффіт, один з розробників криптовалюти Ethereum, визнав свою провину під час судового засінання 27 вересня. Його звинуватили в допомозі Північній Кореї обходити санкції США за допомогою криптовалюти. Програміст свого часу виступив у КНДР на конференції, присвяченій криптовалютам і блокчейну.

Це лише один пункт зі списку звинувачень на адресу Гріффіта. Повідомляється, що підозрюваний порушив закон Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження — він забороняє незаконний експорт послуг та інтелектуальних технологій до КНДР.

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Що загрожує Гріффіту

Очікується, що фінальний вирок винесуть 18 січня 2022 року. Відомому хакеру загрожувало 20 років ув'язнення, проте за угодою про визнання провини, яку він прийняв, отримає не більше шести з половиною.

Таким чином Гріффіт визнав, що ще з 2018 року надавав незаконні консультації владі КНДР з питань використання криптовалюти і блокчейна для того, щоб відмивати гроші і обходити американські санкції.

Прокурор Одрі Штраусс розповідає, що він також розробляв плани щодо полегшення обміну криптовалютами між Північною і Південною Кореєю, чим поставив під загрозу безпеку США.

Гріффіта заарештували у грудні 2019 року в Лос-Анджелесі, через пів року після конференції DPRK Blockchain Conference. У 2020 році він зміг вийти на свободу під заставу в 1 мільйон доларів, проте влітку 2021-го порушив умови звільнення і знову потрапив за ґрати.

Невідомо, що спонукало підсудного до визнання провини, адже раніше він наполягав на тому, що "не намагався допомогти Північній Кореї".