Один з найцікавіших ґаджетів CES 2022: Samsung представила портативний проєктор Freestyle

Samsung представила портативний проєктор Freestyle. Він оснащений низкою зручних та корисних функцій – зокрема вміє підлаштовувати зображення під колір ваших стін.

Freestyle поєднує в собі функції проєктора, розумної колонки та джерела зовнішнього освітлення. Пристрій навіть можна "вкрутити" замість лампочки.

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Freestyle: характеристики новинки

На відміну від класичних "прямокутних" проєкторів, мініатюрний корпус і підставка гаджета дозволяють обертати його на 180 градусів, проєктуючи зображення на будь-яку площину, будь то стіл, стіна або стеля.

За заявою Samsung, Freestyle не тільки автоматично вирівнює картинку, але і підлаштовується під колір поверхні — на випадок, якщо у вас немає спеціального білого екрана або ж білої стіни.

Вага ґаджета 830 грамів.

Він транслює контент з роздільною здатністю 1080p на діагональ від 30 до 100 дюймів з яскравістю 550 люмен.

У комплекті динаміки з просторовим звучанням.

Також Freestyle підтримує голосові команди Bixby та Alexa.



Проєктор Freestyle від Samsung / Фото Samsung

Як і смарттелевізори Samsung, Freestyle працює під управлінням ОС Tizen, тому сумісний з додатками для потокового мовлення і може дублювати картинку з ТБ або смартфона. Серед роз'ємів – USB-C та HDMI.

Компанія також представила кілька аксесуарів, сумісних з проєктором – водонепроникний футляр, зовнішню батарею і перехідник Е26, який дозволяє "вкрутити" його замість лампочки та використовувати його без додаткового живлення.



​Проєктор Freestyle від Samsung / Фото Samsung

Ціна

Freestyle вже доступний для попереднього замовлення у США за 900 доларів.

Дивіться демонстрацію роботи проєктора Freestyle від Samsung: відео