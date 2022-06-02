Pixabay – це сайт з безкоштовними стоковими фотографіями, короткими відеороликами, векторними ілюстраціями та навіть музикою. Колекція сервісу налічує 2,1 мільйона файлів. Він призначений для використання як приватними особами, так і для комерційних цілей, ЗМІ, дизайнерів. Матеріали Pixabay не потребують атрибуції (вказування авторства) та можуть редагуватися на розсуд користувача.

Цікаво Тайвань увів нові санкції проти Росії та Білорусі: що заборонили

Що відомо

Відтепер, якщо зайти на сайт Pixabay з Росії, користувач побачить повідомлення з засудженням війни проти України: "Ми категорично засуджуємо незаконну війну Росії проти України, що [досі] триває. У відповідь на вторгнення Росії в Україну, Pixabay більше не доступний у Росії. Щоб прочитати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, відвідайте сторінку ООН.



Повідомлення на сайті Pixabay / Скриншот 24 каналу

Усе правильно. Більше жодних фото для росіян, доки вони заплющують очі на фотографії зруйнованих українських міст та скалічених мирних жителів. Продовжуємо працювати над тотальною цифровою ізоляцією росії,

– прокоментував у своєму телеграм-каналі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Питання до ООН

Варто зазначити, що сторінка ООН, на яку переадресовує ресурс, є не дуже вдалим вибором для інформування:

За посиланням знаходиться англомовна версія розділу про війну в Україні, яку громадяни країни-терористки у переважній більшості не розуміють.

На сторінці міститься переважно інформація не про саму війну , а про повноваження ООН, право вето, різноманітні юридичні питання, членство країни в організації та згадки про Генерального секретаря. Щоб отримати доступ безпосередньо до новин про війну необхідно перейти в інший розділ, натиснувши на спеціальну кнопку.

, а про повноваження ООН, право вето, різноманітні юридичні питання, членство країни в організації та згадки про Генерального секретаря. Щоб отримати доступ безпосередньо до новин про війну необхідно перейти в інший розділ, натиснувши на спеціальну кнопку. Однак навіть там, як заведено казати у росіян, "все не так однозначно". Публікації, які робить ООН на своєму сайті, жодним чином не дають відповіді на питання про те, хто ж напав на Україну , ніби залишаючи окупантам простір для власних фантазій. У текстах уникають прямих заяв про агресію Росії проти України . Коли мова йде про розслідування порушень прав в Україні, ніде не згадується, що ці права порушує Росія. Коли мова йде про смерті дітей, організація старанно уникає слова "Росія" – в статті на цю тему жодного разу не згадується, хто ж цих дітей убиває. У матеріалі під заголовком "Тисячі мирних жителів перебувають під обстрілами у Сєвєродонецьку та інших містах України" ситуація аналогічна: жодної згадки Росії як сторони, на якій лежить провина за ці обстріли. Таких прикладів безліч.

, ніби залишаючи окупантам простір для власних фантазій. У текстах . Коли мова йде про розслідування порушень прав в Україні, ніде не згадується, що ці права порушує Росія. Коли мова йде про смерті дітей, організація старанно уникає слова "Росія" – в статті на цю тему жодного разу не згадується, хто ж цих дітей убиває. У матеріалі під заголовком "Тисячі мирних жителів перебувають під обстрілами у Сєвєродонецьку та інших містах України" ситуація аналогічна: жодної згадки Росії як сторони, на якій лежить провина за ці обстріли. Таких прикладів безліч. Таким чином, так звані "прості" росіяни, котрі ймовірно відвідають ресурси ООН, зможуть побачити лише те, що самі захочуть – а саме домалювати між рядків тези російської пропаганди та ще раз закріпити для себе провину за Україною. Це дозволить їм знову заявляти, що це саме Україна порушує права людей, убиває дітей та обстрілює власні міста, адже ніде в публікаціях ООН не стверджується протилежного.

Що тепер

На жаль, рашисти все ще мають кілька альтернатив. Серед них, наприклад, сайт Unsplash, який пропонує величезний архів безплатних фотографій, або Freepik, де можна знайти ще й вектори, іконки, шрифти та psd-файли.