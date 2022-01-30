Говорячи про сміття, переважно мова йде про низьку навколоземну орбіту. Але ми забуваємо, що "геостаціонарі", на висоті близько 35 780 кілометрів також розташовано безліч космічних апаратів. Звісно, що вони також виходять з ладу чи термін їхньої придатності закінчується. І їх потрібно якось зводити з цієї орбіти.

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Вперед, на кладовище!

Коли служба супутника на геостаціонарній орбіті добігає кінця, то він підвищує свою орбіту й опиняється на так званій "орбіті поховання", яка фактично є кладовищем для апартів, які відпрацювали своє. Та іноді стаються позаштатні ситуації: наприклад, супутник на "геостаціонарі" виходить з ладу й не може самостійно покинути свою орбіту та відправитися на кладовище.

Вперше відбуксувати супутник наважилися у Northrop Grumman:

У 2019 році компанія запустила MEV-1 (Mission Extension Vehicle). Апарат мав продовжити термін експлуатації робочого супутника Intelsat 901. MEV-1 успішно зістикувався з Intelsat та повернув телекомунікаційний апарат з орбіти поховання на геостаціонарну.

У 2020 році стартувала місія MEV-2, що була аналогічна першій. Ціллю став супутник зв'язку Intelsat 10-02, якому MEV-2 успішно продовжив термін служби.

Як бачимо, Northrop Grumman у своїх місіях MEV була націлена на продовження терміну роботи апаратів, які й так перебували у гарному стані, але у них не вистачало ресурсів для продовження служби.



Фотографія супутника Intelsat 901, зроблена MEV-1 перед стикуванням / Фото IEEE Spectrum

Китай же відправив свій перший аналогічний апарат під назвою Shijian-21 до неробочого супутника Beidou-2 G2, щоб відбуксувати його на орбіту поховання. Shijian-21 зблизився із Beidou-2 G2 в кінці грудня 2021 року, обережно вирівнюючи свою орбіту з орбітою цілі.

22 січня 2022 року, після зістикування, Shijian-21 увімкнув свій маршовий двигун, щоб підняти орбіту та відправити неробочий супутник далеко за геостаціонарну орбіту, де б він не становив загрози. Сам же апарат-буксир успішно відстикувався від Beidou-2 G2 26 січня 2022 року та повернувся на геостаціонарну орбіту. Що тепер робитиме Shijian-21 – невідомо. Чи він виконуватиме якусь додаткову роботу, чи буде чекати на черговий супутник, який зламається і його потрібно буде відбуксувати на кладовище.