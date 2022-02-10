Один з директорів Tesla розповів, що думає про продукцію Apple – спойлер: нічого хорошого

Один з директорів компанії Tesla, Франц фон Хольцхаузен, прокоментував продукцію і бізнес-стратегію Apple. Він описав їх дуже чітко і лаконічно, проте негативно.

Франц фон Хольцхаузен працює керівником відділу дизайну в Tesla. Він висловив свою думку не тільки щодо продуктів і планів Apple, а й також про відсутність інновацій.

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Що сказав фон Хольцхаузен

Таку заяву він зробив під час інтерв'ю-подкасту каналу Spike's Car Radio.

Пан Франц поскаржився на те, що компанія абсолютно не надихає новинками або проривними ідеями.

Сумний нюанс щодо продуктів Apple зараз полягає в тому, що чекати від них нічого. [Щороку] я бачу просто продовження чогось існуючого. Це просто невелике доопрацювання того ж самого. У плані натхнення – важко отримати супермотивацію від того, що вони роблять,

– каже дизайнер.

Іншими словами, на його думку, компанія з року в рік випускає злегка доопрацьоване "те ж саме", називаючи це інноваціями, але досить рідко представляє світу що-небудь дійсно нове. Тут керівника відділу Tesla можна зрозуміти, оскільки Ілон Маск у своїх проєкт і планах презентує щось проривне набагато частіше.

Разом з тим фон Хольцхаузен повідомив, що, хоч він і "не любить це говорити", але все ж носить Apple Watch – тільки через їхні фітнес-функції. В іншому ж це досить похмурий продукт. Крім допомоги при заняттях спортом, дизайнер Tesla не побачив у годиннику компанії ніякого сенсу.