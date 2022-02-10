Один з директорів Tesla розповів, що думає про продукцію Apple – спойлер: нічого хорошого
Джерело:MacRumors
Один з директорів компанії Tesla, Франц фон Хольцхаузен, прокоментував продукцію і бізнес-стратегію Apple. Він описав їх дуже чітко і лаконічно, проте негативно.
Франц фон Хольцхаузен працює керівником відділу дизайну в Tesla. Він висловив свою думку не тільки щодо продуктів і планів Apple, а й також про відсутність інновацій.
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Що сказав фон Хольцхаузен
- Таку заяву він зробив під час інтерв'ю-подкасту каналу Spike's Car Radio.
- Пан Франц поскаржився на те, що компанія абсолютно не надихає новинками або проривними ідеями.
Сумний нюанс щодо продуктів Apple зараз полягає в тому, що чекати від них нічого. [Щороку] я бачу просто продовження чогось існуючого. Це просто невелике доопрацювання того ж самого. У плані натхнення – важко отримати супермотивацію від того, що вони роблять,
– каже дизайнер.
Іншими словами, на його думку, компанія з року в рік випускає злегка доопрацьоване "те ж саме", називаючи це інноваціями, але досить рідко представляє світу що-небудь дійсно нове. Тут керівника відділу Tesla можна зрозуміти, оскільки Ілон Маск у своїх проєкт і планах презентує щось проривне набагато частіше.
Разом з тим фон Хольцхаузен повідомив, що, хоч він і "не любить це говорити", але все ж носить Apple Watch – тільки через їхні фітнес-функції. В іншому ж це досить похмурий продукт. Крім допомоги при заняттях спортом, дизайнер Tesla не побачив у годиннику компанії ніякого сенсу.Франц фон Хольцхаузен працює на Ілона Маска з 2008 року. Він відповідає за дизайн Model 3, Model Y, Model X і Model S, а також проєктував Cybertruck. До цього він працював у відділі дизайну Mazda.