Одесита підозрюють у викраденні 15 мільйонів паролів до інтернет-банкінгу

Співробітники кіберполіції викрили одесита, який створював і поширював шкідливе програмне забезпечення. Це дало йому змогу зібрати мільйони логінів і паролів, зокрема для входу в інтернет-банкінг.

За допомогою шкідливого ПЗ підозрюваний зібрав базу з 15 мільйонів логінів і паролів для входу в інтернет-банкінг, соцмережі та електронну пошту.

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Як працювала схема

24-річний одесит розробив шкідливе ПЗ. Він зашифрував шкідливе програмне забезпечення в звичайні документи в форматі PDF і розсилав на електронні скриньки користувачів поштових сервісів, видаючи себе за представника служби безпеки сервісів.

Якщо отримувач відкривав це заражений файл, це давало змогу хакеру віддалено зламати адміністративну панель комп'ютера.

В результаті зловмисник отримував відомості про користувачів, зокрема їх персональні дані, банківські реквізити, дані для входу в інтернет-банкінг, акаунти соцмережі електронних скриньок.

Зібрані дані підозрюваний також продавав на хакерських форумах і через месенджери. Зараз йому загрожує термін до двох років тюрми.