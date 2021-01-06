Минулий рік став для SpaceX найуспішнішим в 18-річній історії компанії. Попри пандемію вона встановила рекорд за кількістю запусків — 26, серед яких не було невдалих. Для президентки SpaceX Гвен Шотвелл 2020 рік також став визначним.

Шотвелл приєдналася до команди SpaceX в далекому 2002 році і спершу її обов'язками були продаж запусків малої ракети Falcon 1, повідомляє 24 канал. Але за кілька років вона змогла заслужити довіру Ілона Маска, засновника SpaceX, і очолила компанію.

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У своєму інтерв'ю Arstechnica президентка SpaceX розповіла, що успіхи 2020 року базувалися на 15-річній співпраці компанії з агентством NASA, з яким Шотвелл уклала перший контракт ще у 2006 році.

До речі, Гвен Шотвелл досі відповідає за співпрацю з комерційними клієнтами і тепер, коли технології SpaceX довели свою надійність, вона розкрила секрет успіху SpaceX.

Очевидно, люди починають довіряти організаціям і людям, які роблять те, що обіцяють. Наприклад, ми сказали, що досягнемо орбіти на Falcon 1, і ми це зробили. Ми сказали, що досягнемо орбіти на Falcon 9, і ми це зробили. Ми сказали, що досягнемо МКС, і ми це також зробили. Так що укладати угоди стає набагато простіше,

– сказала президент SpaceX.

Шотвелл вже почала продавати ще недобудований корабель Starship приватним клієнтам. У березні 2020 компанія опублікувала "інструкцію з вантажів" для користувачів цієї великої ракети. Однак наголосила, що продає транспортну послугу, а не певний космічний корабель. Компанія залишає за собою право сама вибрати, чи буде це Falcon чи Starship, в залежності від того, що вигідніше і краще для клієнта.

Тож якщо зі Starship виникнуть технічні труднощі, компанія завжди зможе доставити вантаж на більш перевірених ракетах. Однак очільниця SpaceX зазначила, що інженери компанії вже виключили більшу частину ризиків у процесі випробувань прототипу Starship.

На питання, чи досягне Starship орбіти у 2021 році, Шотвелл відповіла: "Я голосую за".

Програма Starship – кульмінація 18-річних зусиль SpaceX. Компанія будує цей величезний космічний корабель з безпрецедентною в індустрії швидкістю, і планує ще більше прискоритися у 2021 році.

Ми робимо це не для того, щоб зганьбити конкурентів, але безсумнівно раді, що ми є прикладом того, що індустрія і компанії здатні на більше. Ми працюємо для того, щоб надати об'єктивні докази і правду про те, що в цій галузі можна добитися більшого, і що ця галузь заслуговує більшого,

– підсумувала Шотвелл.