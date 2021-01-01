Компанія Voxon розробила об'ємний дисплей та навчила його взаємодіяти з контролером Leap Motion, що відстежує рухи рук. Завдяки цьому користувачі можуть за допомогою жестів рухати віртуальні предмети, які летять перед ним і "торкатися" їх.

Інженери Voxon об'єднали дисплей з інфрачервоним контроллером Leap Motion, який у реальному часі сканує простір над собою і створює 3D-модель руки, яку можна використовувати для управління інтерфейсом і інших застосувань, повідомляє 24 канал.

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Розробники створили демо-додаток, в якому дисплей дублює зменшені копії рук користувача, а також інші об'єкти, які можна хапати, підкидати або перекладати з однієї руки в іншу.

Як працює дисплей та контроллер, відео:

Робоча зона дисплея становить 18х18х8 сантиметрів, роздільна здатність 1000х1000х200 пікселів, а частота 30 "кадрів" в секунду (циклів підйому і опускання пластини). Вартість пристрою становить 9800 доларів.

Застосування

Контролер Leap Motion вже використовували для управління віртуальними об'єктами у повітрі: в середині 2020 року інженери з компанії Ultraleap показали стенд, в якому користувач управляє рухом кульки, підвішеного у повітрі завдяки акустичній левітації. До речі, акустичну левітації теж використовують для створення прототипів об'ємних дисплеїв з зображеннями, що зависають у повітрі, причому в деяких прототипах навіть є тактильний відгук.