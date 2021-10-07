Об'єднані Арабські Емірати здійснять нову міжпланетну місію: куди полетить апарат

В ОАЕ оголосили про наміри відправити новий космічний дослідницький апарат. Бюджет місії ще невідомий, однак профінансує його в основному приватний сектор.

У своєму Twitter прем'єр-міністр Мухаммад бін Рашид Аль Мактум написав: "Третина зірок на небі носить арабські назви, тому що араби були піонерами в астрономії. Наша місія – звеличувати арабську цивілізацію".

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Куди відправлять апарат

Першою точкою призначення стане Венера . Апарат, що стартує у 2028 році, здійснить політ навколо планети, але поки що не повідомляють з якою метою.

. Апарат, що стартує у 2028 році, здійснить політ навколо планети, але поки що не повідомляють з якою метою. Після цього, використовуючи силу гравітації Венери та Землі, апарат розвине необхідну швидкість і полетить до поясу астероїдів .

. Досягнувши пояса у 2030 році, він відвідає сім різних об'єктів.

А у 2033 році апарат сяде на один з астероїдів, що знаходиться у 350 мільйонах миль від Землі.

Загалом подорож у 2,2 мільярда миль повинна зайняти п'ять земних років. У разі успіху ОАЕ стануть четвертою країною, яка посадить космічний апарат на астероїд.

Ми спрямували погляд до зірок, тому що наш шлях до розвитку і прогресу не має кордонів і обмежень. Сьогодні ми інвестуємо в прийдешні покоління. З кожним новим досягненням, яке ми робимо в космосі, ми створюємо можливості для молоді тут, на Землі,

– каже Мухаммад бін Рашид Аль Мактум, правитель Дубая.