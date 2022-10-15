Що трапилося з телескопом Аресібо

Проблеми з телескопом почалися ще у 2017 році, коли на Пуерто-Ріко вирував ураган "Марія". Тоді сама обсерваторія не зазнала значних пошкоджень. У 2020 році островом прогриміла серія землетрусів – тоді обсерваторію тимчасово закрили. Але деякий час здавалося, що з об'єктом все буде все гаразд.

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Однак вже у серпні ситуація змінилася – один з товстих кабелів, що утримував 900-тонну платформу, вислизнув з гнізда і впав прямо на дзеркало пошкодивши тарілку у поперечнику. Ситуація була кепська, але не катастрофічна, інженери навіть розробили план ремонту і заявили, що тримають усе під контролем.

Але вже у листопаді, якраз перед початком ремонтних робіт, не витримав другий кабель. Провівши аналіз ситуації, інженери визначили, що телескоп занадто нестабільний для безпечного ремонту. Тоді Національний науковий фонд NSF вирішила вивести обсерваторію з експлуатації. Але реалізувати план демонтажу не судилося, оскільки 1 грудня вранці платформа вагою в 900 тонн обвалилася впавши на дзеркало.



Пошкодження дзеркала після падіння платформи / Фото NSF

Масивна радіоантена обсерваторії Аресібо була незвичайним об'єктом, оскільки вона відігравала ключову роль у трьох різних галузях науки:

дослідженнях атмосфери,

радіоастрономії,

та планетарній радіолокації.

З 1963 року (дата відкриття обсерваторії) спостережне обладнання телескопа звисало з павутиноподібної платформи, нанизаної на масивну антену завширшки 305 метрів.

Плани з ремонту інструменту

З моменту обвали платформи вчені закликали відновити телескоп або побудувати на місці ще більш потужний інструмент, який замінить його.

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Тепер Національний науковий фонд (NSF), якому належить об'єкт, визначив, що, попри прохання вчених, обсерваторія Аресібо не отримає жодного нового телескопа на заміну втраченому. Новий освітній проєкт також не передбачає довгострокового фінансування інструментів, які залишаються в обсерваторії, в тому числі 12 метрової радіоантени та лідарної системи.

Що буде на місці об'єкта

NSF має намір розвивати спадщину обсерваторії як ключового освітнього закладу в Пуерто-Ріко, перетворивши об'єкт в центр природничо-наукової, технологічної, інженерної та математичної освіти (STEM), який повинен відкритися у 2023 році.

Обговорення наукових об'єктів в Аресібо в заяві мінімальне, хоча в ній зазначається, що команди, які хочуть отримати фінансування для використання існуючих інструментів або побудови нових, можуть "подавати пропозиції, які доповнюють сферу діяльності нового центру".

У програмному запиті NSF для нового наукового центру зазначається, що агентство розраховує надати 5 мільйонів доларів протягом п'ятирічного періоду. NSF також має намір надати обсерваторії п'ятирічний контракт на технічне обслуговування вартістю не менше 1 мільйона доларів щороку – ця сума достатня лише для господарського обслуговування об'єктів, її недостатньо для забезпечення роботи інструментів, що залишилися.

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Спадок Аресібо

За останні 57 років обсерваторія Аресібо отримала всесвітню славу як дослідницький майданчик. За допомогою телескопа було зроблено безліч наукових відкриттів.

У 1974 році Аресібо передав найпотужніший радіосигнал для можливого зв'язку з можливими іншопланетними цивілізаціями.

У 2014 році за допомогою телескопа вдалося довести існування коротких радіосплесків.

У 2016 році астрономами були виявлені швидкі радіоімпульси, що виходили з одного джерела.

Аресібо вніс не тільки фундаментальний внесок в астрономію, адже його наявність значно підвищила рівень освіти і розвинула туризм на острові.