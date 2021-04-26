Гігантський космічний смайлик: ESO зафіксувала на фото дві галактики у процесі злиття

Дуже незвичайний знімок космічного утворення представила Європейська Південна Обсерваторія (ESO, European Southern Observatory). На фотографії зображена структура, що нагадує кілька яскравих очей або галактичний смайлик.

Що за світлі утворення на фото?

Великі світлі плями це результат злиття галактик. За ними ховаються дві зростаючі надмасивні чорні діри, а "усмішка" утворена завихреннями речовини навколо них.

Не пропустіть Над Землею зійде рожевий супермісяць: час і дата

Структура має позначення Mrk 739. У масштабах Всесвіту вона розташована відносно недалеко від нас, що робить її чудовим об'єктом для вивчення. Отримані дані дозволять краще зрозуміти драматичні процеси, що відбуваються під час злиття галактик.



Галактики у процесі злиття Mrk 739 / Фото ESO

Як вченим вдалося зробити таке фото

Для вивчення структури використовувався приймач MUSE на Дуже Великому телескопі ESO.

MUSE – це 3D-спектрограф, який отримує зображення об'єкта, що спостерігається у формі особливих масивів даних одночасно на тисячах різних довжинах хвиль.

Спостереження показують, що одна з галактик у парі значно старша від іншої. Причому процес їх злиття перебуває на початковому етапі.

Цікаво У Франції 24 квітня 2021 зафіксували падіння яскравого метеора

Цікаві фото космосу

Обсерваторії частенько тішать нас цікавими, іноді загадковими і часто чарівними фотографіями з різних куточків всесвіту.